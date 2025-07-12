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Konya'da Yeni Bisikletli Turizm Rotası Oluşturuluyor

Konya'da tarihi ve doğal mekanları keşfetmek için açılan 60 kilometrelik bisiklet rotası heyecan yarattı.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 19:01
Konya'da Yeni Bisikletli Turizm Rotası Oluşturuluyor

Konya'da Bisikletli Turizm Rotası Heyecanı

Konya, bisiklet tutkunlarını bir araya getiren ve kentin güzelliklerini keşfetmelerine olanak sağlayan yeni bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Sivil toplum kuruluşları ve spor gruplarının öncülüğünde düzenlenen bu etkinlikte, yaklaşık 60 kilometre uzunluğunda bir tur gerçekleştirildi.

Tarih ve Doğanın Buluştüğü Rota

Etkinliğe katılan bisikletliler, Seydişehir Bostandere Mahallesi'ndeki Vasada Antik Tiyatrosu'ndan Meram Gökyurt Mahallesi'ndeki Kilistra Antik Yerleşim Yeri'ne kadar pedal çevirdi. Tur, Sülüklü Göl, Gevrekli Yaylası, Adsız Göl, Keşlik Yaylası, Gavur Gölü ile Gökyurt Mahallesi Kilistra Antik Kenti gibi tarihi ve doğal güzellikleri kapsıyordu.

Doğal Güzellikler Arasında Pedal Çevirmenin Keyfi

Tura katılanlar, yalnızca bisiklet sürmekle kalmayıp, aynı zamanda bölgedeki tarihi alanlar hakkında bilgi edinme fırsatı da buldu. Konya'nın yüksek kesimlerindeki doğal güzellikler, bisiklet severlere eşsiz bir deneyim sundu.

Yeni Turizm Rotası Düzenleme Planları

Konya Büyükşehir Belediyesi, yapılan etkinliğin ardından şehrin turistik zenginliklerini tanıtmak amacıyla, Konya'nın farklı noktalarında devam edeceği bisiklet turları ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Bu yeni rotalar, hem yerel halkı hem de ziyaretçileri kentin güzelliklerini keşfetmeye davet ediyor.

Konya'da çok sayıda bisikletlinin katıldığı etkinlik kapsamında 60 kilometrelik rotada kentin...

Konya'da çok sayıda bisikletlinin katıldığı etkinlik kapsamında 60 kilometrelik rotada kentin tarihi ve doğal mekanları gezildi.

Konya'da çok sayıda bisikletlinin katıldığı etkinlik kapsamında 60 kilometrelik rotada kentin...

Konya'da çok sayıda bisikletlinin katıldığı etkinlik kapsamında 60 kilometrelik rotada kentin tarihi ve doğal mekanları gezildi.

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