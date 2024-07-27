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Konyaspor 2024-2025 Sezonu Formalarını Tanıttı

Konyaspor, yeni sezonda giyeceği klasik ve modern formalarını duyurdu. Forma tanıtımında tarihi anlara da yer verildi.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 20:06
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 20:06
Konyaspor 2024-2025 Sezonu Formalarını Tanıttı

Konyaspor'un Yeni Sezon Formaları

Trendyol Süper Lig'in köklü kulüplerinden Konyaspor, 2024-2025 sezonu için hazırladığı yeni formalarını kamuoyuna tanıttı.

Yeni Formaların Tasarımları

Yeşil-beyazlı kulübün yaptığı resmi açıklamaya göre, bu sezon "pold parçalı", "rapido Selçuklu", "retro çubuklu" ve "siyah polo" olmak üzere dört farklı forma kullanılacak.

Sosyal Medya ve Genç Sporcular

Forma tanıtımı, kulübün sosyal medya platformu X üzerinden paylaşıldı. Tanıtımda, Konyaspor Akademisi'nden genç sporcular da yer aldı.

Tarihi Anların Vurgusu

Forma tanıtımında, Konyaspor'un tarihi anlarının yer aldığı bir animasyon da oluşturuldu. Bu kısa filmde, şehirde futbol oynayan gençlerin Atatürk Stadyumu önünden kovulması, Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle düzenlenen önemli toplantıyı gizleyen futbol maçı ile 1951'de yaşanan maddi zorluklar sonucunda forma işçiliği gibi olaylara vurgu yapıldı. Ayrıca, 1981'de Konya İdmanyurdu ve Konya Gençlerbirliği'nin birleşmesi de anımsatıldı.

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