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Konyaspor 6 Maç Sonra Galibiyetle Tanıştı

Konyaspor, Süper Lig'deki 6 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi ve gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 11:08
Konyaspor 6 Maç Sonra Galibiyetle Tanıştı

Konyaspor 6 Maç Sonra Galibiyetle Tanıştı

Trendyol Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet hasretini sona erdiren TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası ve ligdeki çıkışını sürdürecek.

Son galibiyetini 30 Kasım'da Adana Demirspor deplasmanında 1-0'lık skorla elde eden yeşil-beyazlı takım, son 6 maçında 3 yenilgi ve 3 beraberlik yaşadı. Evinde 4 maç aradan sonra galibiyetle buluşan Konyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında Sipay Bodrum FK karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle taraftarının yüzünü güldürdü.

"Böyle Devam Ederse Sonuçlar da Gelecektir"

Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalarda oynadıkları oyunun galibiyet ile sonuçlanmamasının üzücü olduğunu ifade etti. Taraftarın önünde son haftalarda 3 puan alamadıklarını hatırlatan Kaymak, "Bu maçlara baktığımız zaman güzel bir futbol vardı. Takımın oyunundan memnunduk. Sonunda güzel oyunun neticesini bu hafta aldık. Sıralama açısından önemli bir haftaydı, 24 puana çıktık. Bu oyunla yavaş yavaş yukarıya doğru tırmanma eğilimi göstereceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Kaymak, önümüzdeki hafta Kayserispor ile, hafta içinde ise Eyüpspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları maçları işaret etti. “Futbol güzel ama istediğimiz sonuçlara ulaşamadık. Böyle devam edersek sonuçlar da gelecektir.” ifadelerini kullandı.

Galibiyetin Moral Etkisi

Galibiyet sonrası soyunma odasında büyük coşku ve sevinç yaşandığını vurgulayan Kaymak, son haftalarda gelen galibiyetin takıma büyük moral sağladığını belirtti. Forvet oyuncusu Kramer'in attığı 2 gol ile takımına katkı sağladığını söyleyen Kaymak, "Saçlarını boyattı, golleri atmaya başladı. İnşallah devamı gelecektir." şeklinde konuştu.

Trendyol Süper Lig'de 6 maç sonra galibiyetle tanışan TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası ve...

Trendyol Süper Lig'de 6 maç sonra galibiyetle tanışan TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası ve ligde çıkışını sürdürmek istiyor. Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, açıklama yaptı.

Trendyol Süper Lig'de 6 maç sonra galibiyetle tanışan TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası ve...

Trendyol Süper Lig'de 6 maç sonra galibiyetle tanışan TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası ve ligde çıkışını sürdürmek istiyor. Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, açıklama yaptı.

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