Fenerbahçe, Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nı 86-66 ile Kazandı

Fenerbahçe, Denizli'de oynanan Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Galatasaray'ı 86-66 yenerek kupayı kazandı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 17:59
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 17:59
Maç Özeti

Denizli'de oynanan Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe, Galatasaray86-66 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Berk Kurtulmuş, Samet Biner, Furkan Keseratar

Kadrolar ve Skorlar

Fenerbahçe: Sevgi Uzun 2, Olcay Çakır Turgut 4, Gabrielle Williams 5, Alperi Onar 10, Emma Meesseman 11, Iliana Rupert 2, Tuana Vural 13, Teaira Mccovan 14, Tilbe Şenyürek 15, Kayla McBride 21, Julie Allemand 22, Meltem Avcı Yılmaz 33

Başantrenör: Miguel Mendez

Galatasaray: Kamiah Smalls 0, Elizabeth Williams 1, Teja Oblak 3, Sude Yılmaz 5, Gökşen Fitik 6, Sehernaz Çidal 7, Ayşe Cora Yamaner 8, Derin Erdoğan 11, Zeynep Şevval Gül 12, Elif Bayram 17, Awak Kuier 34

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Periyotlar

1. Periyot: 21-16 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 47- 35 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 63-55 (Fenerbahçe lehine)

