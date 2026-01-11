Efeler Ligi 14: Galatasaray HDI Sigorta, Altekma'yı 3-1 Yendi

Efeler Ligi 14. Hafta: Galatasaray HDI Sigorta İzmir'den 3-1'lik Galibiyetle Döndü

Efeler Ligi 14. hafta karşılaşmasında Altekma, evinde konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'ya 1-3 mağlup oldu.

Maç Bilgileri

Salon: Atatürk

Hakemler: Hakkı Demiralay, Serhat Semiz

Setler ve Skor

Set sonuçları: 25-22, 18-25, 23-25, 21-25

Kadrolar

Altekma: Maksim Buculjevic, Ibrahim Lawani, Jordan Ewert, Ulaş Dokumacı, Emir Pınar, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Boğaçhan Zambak, Bertuğ Öndeş, Eray Kursav, Erhan Hamarat)

Galatasaray: Göksel Yüksel, Ahmet Tümer, Jean Patry, Arslan Ekşi, Maar Stephen, Roamy Alonso (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Thomas Jaeschke, Michael Wright, Doğukan Ulu, Can Koç)

