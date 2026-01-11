Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor 0-2 Erzurumspor FK
Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında Özbelsan Sivasspor, evinde Erzurumspor FK’ya 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
29. dakikada rakibine sert faul yapan Özkan Yiğiter, kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
41. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Benhur Keser, sert vuruş ile topu ağlara gönderdi. 0-1
50. dakikada Kimpioka ile paslaşan Malle, ceza sahası dışından şutunu çekti, top az farkla auta çıktı.
81. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Roriguez’in şutunda Göktuğ gole izin vermedi.
90+3. dakikada Giovanni Crociata ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2
Hakemler
Adnan Deniz Kayatepe, Enes Biroğlu, İbrahim Ethem Potuk
Kadrolar
Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Cihat Çelik (Malle dk. 46), Kamil Fidan (Mert Çelik dk. 83), Charisis, Ethemi (Avramovski dk. 83), Bekir Böke (Kimpioka dk. 46)
Yedekler: Yiğit Baynazoğlu, Appindangoye, Feyzi Yıldırım, Yusuf Çağlar Kefkir, Mehmet Talha Şeker, Savaş Ala
Teknik Sorumlu: Evren Otyakmaz
Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı (Ali Ülgen dk. 83), Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Baiye, Benhur Keser (Salih Sarıkaya dk. 83), Crociata, Sefa Akgün (Murat Cem Akpınar dk. 74), Mustafa Fettahoğlu (Rodriguez dk. 74), Hüsamettin Yener (Sylla dk. 65)
Yedekler: Erkan Anapa, Gerxhaliu, Adem Eren Kabak, Cengizhan Bayrak, Emre Erdem
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Goller ve Kartlar
Goller: Benhur Keser (dk. 41), Giovanni Crociata (dk. 90+3) (Erzurumspor FK)
Kırmızı kart: Özkan Yiğiter (dk. 29) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Giorbelidze (Erzurumspor), Charisis, Okan Erdoğan (Sivasspor)
