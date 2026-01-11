Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor 0-2 Erzurumspor FK

Trendyol 1. Lig 20. haftasında Erzurumspor FK, Özbelsan Sivasspor'u 2-0 mağlup etti; Benhur Keser ve Giovanni Crociata golleri kaydetti.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 18:15
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 18:15
Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor 0-2 Erzurumspor FK

Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor 0-2 Erzurumspor FK

Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında Özbelsan Sivasspor, evinde Erzurumspor FK’ya 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

29. dakikada rakibine sert faul yapan Özkan Yiğiter, kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

41. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Benhur Keser, sert vuruş ile topu ağlara gönderdi. 0-1

50. dakikada Kimpioka ile paslaşan Malle, ceza sahası dışından şutunu çekti, top az farkla auta çıktı.

81. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Roriguez’in şutunda Göktuğ gole izin vermedi.

90+3. dakikada Giovanni Crociata ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2

Hakemler

Adnan Deniz Kayatepe, Enes Biroğlu, İbrahim Ethem Potuk

Kadrolar

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Cihat Çelik (Malle dk. 46), Kamil Fidan (Mert Çelik dk. 83), Charisis, Ethemi (Avramovski dk. 83), Bekir Böke (Kimpioka dk. 46)

Yedekler: Yiğit Baynazoğlu, Appindangoye, Feyzi Yıldırım, Yusuf Çağlar Kefkir, Mehmet Talha Şeker, Savaş Ala

Teknik Sorumlu: Evren Otyakmaz

Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı (Ali Ülgen dk. 83), Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Baiye, Benhur Keser (Salih Sarıkaya dk. 83), Crociata, Sefa Akgün (Murat Cem Akpınar dk. 74), Mustafa Fettahoğlu (Rodriguez dk. 74), Hüsamettin Yener (Sylla dk. 65)

Yedekler: Erkan Anapa, Gerxhaliu, Adem Eren Kabak, Cengizhan Bayrak, Emre Erdem

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller ve Kartlar

Goller: Benhur Keser (dk. 41), Giovanni Crociata (dk. 90+3) (Erzurumspor FK)

Kırmızı kart: Özkan Yiğiter (dk. 29) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Giorbelidze (Erzurumspor), Charisis, Okan Erdoğan (Sivasspor)

TRENDYOL 1. LİG'İN 20. HAFTASINDA ÖZBELSAN SİVASSPOR, EVİNDE ERZURUMSPOR İLE KARŞILAŞTI. MÜSABAKA...

TRENDYOL 1. LİG'İN 20. HAFTASINDA ÖZBELSAN SİVASSPOR, EVİNDE ERZURUMSPOR İLE KARŞILAŞTI. MÜSABAKA 2-0 ERZURUMSPOR FK’NIN ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONA ERDİ.

TRENDYOL 1. LİG'İN 20. HAFTASINDA ÖZBELSAN SİVASSPOR, EVİNDE ERZURUMSPOR İLE KARŞILAŞTI. MÜSABAKA...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nı 86-66 ile Kazandı
2
Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor 0-2 Erzurumspor FK
3
Fenerbahçe, Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nı 86-66 ile Kazandı
4
Turkcell Süper Kupa: Galatasaray - Fenerbahçe Finalini 58 bin 397 Seyirci İzledi
5
Didim Belediyespor, Volkan Güç Spor'u 3-0 Yendi
6
A Milli Erkek Hentbol Takımı Bulgaristan'ı 38-29 Mağlup Etti
7
Efeler Ligi: Halkbank 3-1 Alanya Belediyespor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları