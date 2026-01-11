Didim Belediyespor, Volkan Güç Spor'u 3-0 Yendi

Didim Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Ligi 7. Grup 23. hafta karşılaşmasında, Didim Atatürk Kapalı Spor Salonunda konuk ettiği Volkan Güç Spor'u 3-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekip maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tuttu. Setler boyunca sergiledikleri disiplinli ve istikrarlı performans, yüksek tempo ve sahaya yansıyan takım uyumu maçın belirleyici unsurları oldu. Tribünlerden gelen coşkulu destek de fark yaratırken, Didim Belediyespor sahadan net bir galibiyetle ayrıldı.

Başkanın Kutlaması

Karşılaşmanın ardından Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay başarılı performanslarından dolayı sporcuları ve teknik ekibi kutladı. Başkan Gençay, "Didim’i en iyi şekilde temsil eden Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Sahada gösterdikleri azim, mücadele ve takım ruhu hepimizi gururlandırdı. Sporcularımıza, teknik ekibimize ve emeği geçen herkese başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

