Didim Belediyespor, Volkan Güç Spor'u 3-0 Yendi

Didim Belediyespor, TVF Kadınlar 2. Ligi 7. Grup 23. haftasında Didim Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda Volkan Güç Spor'u 3-0 mağlup etti. Başkan Hatice Gençay takımı kutladı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 17:47
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 17:47
Didim Belediyespor, Volkan Güç Spor'u 3-0 Yendi

Didim Belediyespor, Volkan Güç Spor'u 3-0 Yendi

Didim Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Ligi 7. Grup 23. hafta karşılaşmasında, Didim Atatürk Kapalı Spor Salonunda konuk ettiği Volkan Güç Spor'u 3-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekip maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tuttu. Setler boyunca sergiledikleri disiplinli ve istikrarlı performans, yüksek tempo ve sahaya yansıyan takım uyumu maçın belirleyici unsurları oldu. Tribünlerden gelen coşkulu destek de fark yaratırken, Didim Belediyespor sahadan net bir galibiyetle ayrıldı.

Başkanın Kutlaması

Karşılaşmanın ardından Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay başarılı performanslarından dolayı sporcuları ve teknik ekibi kutladı. Başkan Gençay, "Didim’i en iyi şekilde temsil eden Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Sahada gösterdikleri azim, mücadele ve takım ruhu hepimizi gururlandırdı. Sporcularımıza, teknik ekibimize ve emeği geçen herkese başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

DİDİM BELEDİYESPOR KADIN VOLEYBOL TAKIMI, TVF KADINLAR 2. LİGİ 7. GRUP 23. HAFTA KARŞILAŞMASINDA...

DİDİM BELEDİYESPOR KADIN VOLEYBOL TAKIMI, TVF KADINLAR 2. LİGİ 7. GRUP 23. HAFTA KARŞILAŞMASINDA DİDİM ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU'NDA KONUK ETTİĞİ VOLKAN GÜÇ SPOR'U 3-0'LIK NET BİR SKORLA MAĞLUP ETTİ.

DİDİM BELEDİYESPOR KADIN VOLEYBOL TAKIMI, TVF KADINLAR 2. LİGİ 7. GRUP 23. HAFTA KARŞILAŞMASINDA...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nı 86-66 ile Kazandı
2
Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor 0-2 Erzurumspor FK
3
Fenerbahçe, Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nı 86-66 ile Kazandı
4
Turkcell Süper Kupa: Galatasaray - Fenerbahçe Finalini 58 bin 397 Seyirci İzledi
5
Didim Belediyespor, Volkan Güç Spor'u 3-0 Yendi
6
A Milli Erkek Hentbol Takımı Bulgaristan'ı 38-29 Mağlup Etti
7
Efeler Ligi: Halkbank 3-1 Alanya Belediyespor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları