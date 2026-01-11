Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nı 86-66 ile Kazandı

Denizli Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 86-66 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Maç Özeti

Karşılaşma boyunca üstün bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertli ekip, hem savunmada hem de hücumda etkili performans sergileyerek farkı maç sonuna kadar korudu.

Galatasaray Çağdaş Faktoring ise zaman zaman farkı kapatmaya çalışsa da Fenerbahçe Opet'in temposuna ayak uyduramadı.

Hakemler

Final karşılaşmasını hakemler Berk Kurtulmuş, Samet Biner ve Furkan Keseratar yönetti.

Kupa ve Önemi

Bu sonuçla Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek sezonu önemli bir başarıyla taçlandırdı.

