Konyaspor, Arif Boşluk'u Satın Alma Opsiyonuyla Kiraladı
Transfer Detayları
Konyaspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yeşil-beyazlı kulüp, Trabzonspor'dan 22 yaşındaki futbolcu Arif Boşluk'u satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.
İmza Töreni
Antalya'da kamp yapılan otelde gerçekleşen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı da hazır bulundu.
Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Arif Boşluk’a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
Oyuncu Bilgisi
Trabzonspor altyapısında yetişen Arif Boşluk, yeşil-beyazlı ekipte 24 numaralı formayı giyecek.
