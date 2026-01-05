DOLAR
Konyaspor, Arif Boşluk'u Satın Alma Opsiyonuyla Kiraladı

Konyaspor, Trabzonspor'dan 22 yaşındaki Arif Boşluk'u satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı; imza töreni Antalya kampında yapıldı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:24
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:24
Transfer Detayları

Konyaspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yeşil-beyazlı kulüp, Trabzonspor'dan 22 yaşındaki futbolcu Arif Boşluk'u satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.

İmza Töreni

Antalya'da kamp yapılan otelde gerçekleşen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı da hazır bulundu.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Arif Boşluk’a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Oyuncu Bilgisi

Trabzonspor altyapısında yetişen Arif Boşluk, yeşil-beyazlı ekipte 24 numaralı formayı giyecek.

