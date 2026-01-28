Konyaspor, Beşiktaş Deplasmanına Hazırlanıyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig 20. haftasında Beşiktaş maçına Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde hazırlanıyor. Yarın antrenman 14.30'da.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 18:47
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 18:47
Konyaspor, Beşiktaş sınavı için hazırlıklarını sürdürüyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak Beşiktaş deplasmanı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Kayacık Tesisleri'nde taktik ağırlıklı çalışma

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, önce ısınma çalışmalarıyla başladı. Antrenman, yapılan yoğun taktik çalışma ile tamamlandı.

Yeşil-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın saat 14.30'da yapılacak antrenmanla sürdürecek.

