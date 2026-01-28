Konyaspor, Beşiktaş Deplasmanına Hazırlanıyor

Konyaspor, Beşiktaş sınavı için hazırlıklarını sürdürüyor
Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak Beşiktaş deplasmanı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.
Kayacık Tesisleri'nde taktik ağırlıklı çalışma
Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, önce ısınma çalışmalarıyla başladı. Antrenman, yapılan yoğun taktik çalışma ile tamamlandı.
Yeşil-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın saat 14.30'da yapılacak antrenmanla sürdürecek.
