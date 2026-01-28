Altekma, CEV Challenge Cup'ta Benfica'yı Altın Setle Yenip Çeyrek Finalde

Altekma, İzmir'de Benfica'yı 3-2 mağlup edip altın seti 15-13 kazanarak CEV Challenge Cup'ta çeyrek finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 21:13
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 21:13
CEV Challenge Cup'ta Türk temsilcisi Altekma, deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Portekiz ekibi Sport Lisbao e Benfica'yı İzmir'de 3-2 yenerek turu eşitledi ve altın seti 15-13 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Maç Detayları

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Fikrat Akhundov, Vasileios Nikakis

Setler

Set sonuçları: 19-25, 25-19, 25-20, 22-25, 15-11

Altın set: 15-13

Kadro

Altekma: Maksim Buculjevic, Ibrahim Lawani, Jordan Ewert, Ulaş Dokumacı, Emir Pınar, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Boğaçhan Zambak, Eray Kursav, Erhan Hamarat)

Benfica: Nivaldo Diaz, Ventura Machado, Felipe Bandero, França Santos, Souza Camargo (Ivo Casas, Aleixo Ryuma)

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

