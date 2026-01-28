Altekma, CEV Challenge Cup'ta Benfica'yı Altın Setle Yenip Çeyrek Finalde

Altekma, Benfica'yı Altın Setle Geçerek Çeyrek Finalde
CEV Challenge Cup'ta Türk temsilcisi Altekma, deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Portekiz ekibi Sport Lisbao e Benfica'yı İzmir'de 3-2 yenerek turu eşitledi ve altın seti 15-13 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Maç Detayları
Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Fikrat Akhundov, Vasileios Nikakis
Setler
Set sonuçları: 19-25, 25-19, 25-20, 22-25, 15-11
Altın set: 15-13
Kadro
Altekma: Maksim Buculjevic, Ibrahim Lawani, Jordan Ewert, Ulaş Dokumacı, Emir Pınar, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Boğaçhan Zambak, Eray Kursav, Erhan Hamarat)
Benfica: Nivaldo Diaz, Ventura Machado, Felipe Bandero, França Santos, Souza Camargo (Ivo Casas, Aleixo Ryuma)
