Konyaspor, Blaz Kramer ile Anlaştı

TÜMOSAN Konyaspor, Sloven futbolcu Blaz Kramer ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni Konyaspor Müzesi'nde gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 17:07
Konyaspor, Blaz Kramer ile Anlaştı

Konyaspor, Blaz Kramer'i Renklerine Katıyor

Trendyol Süper Lig takımlarından TÜMOSAN Konyaspor, Slovenyalı forvet Blaz Kramer ile anlaşma sağladığını duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, 99 numaralı formayı giyecek olan Kramer ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza Töreni Detayları

İmza töreni, kulübün stadyumunda yer alan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirildi. Transferlerden sorumlu futbol şube sorumlusunun Yusuf Küçükbakırcı da etkinlikte yer aldı. Açıklamada, "Sampion Celje takımında futbol hayatına başlayan Kramer, geçmişte Wolfsburg, NK Aluminij, FC Zürich ve son olarak Legia Varşova gibi önemli kulüplerde görev aldı" denildi.

Kramer'ın Kulüp Hakkındaki Düşünceleri

İmza töreninin ardından görüşlerini paylaşan Kramer, Konyaspor'un mükemmel bir kulüp olduğunu ve burada gol atmaya devam etme hedefinde olduğunu ifade etti.

Küçükbakırcı: "Güçlü Bir Takım Kuruyoruz"

Yusuf Küçükbakırcı, transfer döneminin sonuna yaklaşıldığını belirterek, "Blaz Kramer'e aramıza hoş geldin diyoruz. Yaklaşık iki ay önce bu transfer gerçekleşmemişti. Ancak şimdi kendisi burada. Sağlık kontrolü sorunsuz geçti. Legia Varşova'da bu sezon 5 gol ve 4 asistle oynamıştı. Kendisi Konyaspor'a gelmek için çok çaba sarf etti. Umarım takımımıza güç katacaktır" dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Slovenyalı futbolcu Blaz Kramer'i renklerine...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Slovenyalı futbolcu Blaz Kramer'i renklerine bağladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Slovenyalı futbolcu Blaz Kramer'i renklerine...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Slovenyalı futbolcu Blaz Kramer'i renklerine bağladı.

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