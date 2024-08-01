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Konyaspor'da Yeni Sezon Hazırlıkları Hız Kazandı

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, transfer çalışmaları ve yeni sezon planları hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 17:04
Konyaspor'da Yeni Sezon Hazırlıkları Hız Kazandı

Konyaspor'da Yeni Sezon Çalışmaları Devam Ediyor

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, yeni sezon öncesinde yaptıkları çalışmaları basın toplantısında paylaştı. Korkmaz, "Bu pozisyonda bir eksiğimiz olduğu bariz. Cuma akşamına kadar bir sağ bek transferini duyuracağız," dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne Teşekkür

Korkmaz, "Sezon bittiğinde karşılaştığımız ilk zorluk transfer yasağıydı. Bu süreçte Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a büyük bir teşekkür borçluyuz. Kendisi bizi destekleyerek zor bir süreci atlattı," şeklinde konuştu.

Yeni Kadro Oluşturma Süreci

Yeni sezon için kapsamlı bir kadro değişikliği hedeflediklerini ifade eden Korkmaz, "Birçok oyuncuyla yollarımızı ayırdık ve ihtiyacımız olan bölgelere transfer yapmayı hedefliyoruz," dedi.

Kombine Bilet Satışları ve Vergi Problemi

Korkmaz, kombine bilet satışlarının 6 bin 500'e ulaştığını, ancak beklenen seviyenin altında kaldığını belirterek, "Galatasaray maçı öncesinde satışların artmasını umuyoruz. Ayrıca hala çözemediğimiz bir vergi borcumuz var, bu konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz," ifadesini kullandı.

2. Başkan Adem Bulut'un Açıklamaları

Kulübün 2. başkanı Adem Bulut, ligde kalmanın sevincini yaşadıklarını belirtti ve transfer yasağının kaldırılması ile yeni bir yapılanmanın içine girdiklerini ifade etti. Bulut, "Transfer yasağını kaldıramamış olsaydık, bugün bu konuları konuşamıyor olacaktık," dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un kulüp başkanı Ömer Korkmaz (ortada), Konya...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un kulüp başkanı Ömer Korkmaz (ortada), Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlediği basın buluşmasında yeni sezon öncesi çalışmaları hakkında bilgi verdi. Programda, kulübün 2. başkanı Adem Bulut (solda) da yer aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un kulüp başkanı Ömer Korkmaz (ortada), Konya...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un kulüp başkanı Ömer Korkmaz (ortada), Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlediği basın buluşmasında yeni sezon öncesi çalışmaları hakkında bilgi verdi. Programda, kulübün 2. başkanı Adem Bulut (solda) da yer aldı.

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