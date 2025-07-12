Konyaspor Enis Bardhi'yi Kadrosuna Kattı!

Konyaspor, Enis Bardhi ile Anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Kuzey Makedonyalı futbolcu Enis Bardhi'yi kadrosuna dahil etti. Kulüp, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İmza Töreni Detayları

Erzurum'da yapılan kamp sırasında düzenlenen imza törenine, Enis Bardhi'nin yanı sıra Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı da katıldı. Bardhi, Konyaspor'da 10 numaralı formayı giyecek.

Bardhi'nin Türkiye Macerası

Daha önce Trabzonspor ve Bodrumspor'da da görev alan Bardhi, Konyaspor ile yeni bir sayfa açmanın heyecanını yaşıyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Kuzey Makedonyalı futbolcu Enis Bardhi'yi kadrosuna kattı. Erzurum'da kamp yapılan otelde gerçekleştirilen imza törenine, futbolcunun yanı sıra Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı (sağda) da katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Kuzey Makedonyalı futbolcu Enis Bardhi'yi kadrosuna kattı. Erzurum'da kamp yapılan otelde gerçekleştirilen imza törenine, futbolcunun yanı sıra Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı (sağda) da katıldı.