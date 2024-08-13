Konyaspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Konyaspor, Galatasaray Maçında İddialı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan TÜMOSAN Konyaspor, bu önemli karşılaşma için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Kayacık Tesisleri'nde Antrenman

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Kayacık Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın devamında, oyuncular jokerli 6'ya 6 oyun oynadı.

Maç Hazırlıkları Devam Ediyor

İdman, 10'a 10 oyun ve çift kale maç ile tamamlandı. Yeşil-beyazlı takım, Galatasaray randevusu öncesinde yarın yapacağı antrenmanla çalışmalara devam edecek.