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Konyaspor, Hamidou Keyta ile Anlaştı

TÜMOSAN Konyaspor, Hamidou Keyta'yı kadrosuna kattı ve 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 21:15
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 21:25
Konyaspor, Hamidou Keyta ile Anlaştı

Konyaspor, Yeni Transferi Hamidou Keyta’yı Duyurdu

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig kapsamında önemli bir transfer gerçekleştirerek Hamidou Keyta ile sözleşme imzaladı. Kulübün resmi açıklamasına göre, fast bir kanat oyuncusu olan Keyta, 2 yıllık anlaşma ile Konyaspor’a katıldı.

İmza Töreni Konyaspor Müzesi'nde Gerçekleşti

Hamidou Keyta’nın imza töreni, Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirildi. Törende, Kulüp Futbol Şube Sorumlularından Yusuf Küçükbakırcı da yer aldı.

Keyta’nın Kariyeri ve Role

Senegal asıllı Fransa vatandaşı olan Keyta, kariyerine Azerbaycan ekibi Karabağ’da son verdi. Bugüne kadar Zira FK, Santa Clara, FC Botosani, FC Viitorul, D. Calarasi ve Saint-Étienne B takımları ile mücadele etti.

Konyaspor'da, 28 numaralı forma ile sahada yer alacak olan Keyta, takımın yeni kadro için büyük bir katkı sağlaması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Hamidou Keyta'yı (solda) renklerine bağladı....

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Hamidou Keyta'yı (solda) renklerine bağladı. Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube Sorumlularından Yusuf Küçükbakırcı (sağda) hazır bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Hamidou Keyta'yı (solda) renklerine bağladı....

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Hamidou Keyta'yı (solda) renklerine bağladı. Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube Sorumlularından Yusuf Küçükbakırcı (sağda) hazır bulundu.

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