Konyaspor İtibar ve Başarı İçin İstikrar Peşinde

Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, Konyaspor'u itibarı yüksek bir kulüp haline getirmek için çalışacaklarını açıkladı. Yönet, kulüp yönetimi ile birlikte Kayacık Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kulüp Tarihine Vurgu

Yönet, yaptığı açıklamada, Konyaspor'un kentin önemli bir değeri olduğunu vurgulayarak, “Burası aslında kulübün çok ötesinde. Yüz yılın üzerinde bir tarihe sahip bir kulübün değerlerini konuşuyoruz.” dedi.

Dünya Futbol Endüstrisi

Dünyada futbol endüstrisindeki gelir kalemlerine değinen Cengiz Yönet, “Sadece skorlara göre konuştuğumuz bir Konyaspor istemiyoruz. Bizim için mali disiplin ve istikrar çok önemli.” ifadelerini kullandı. Ayrıca Konyaspor'un tüm Türkiye’de, Avrupa ve dünyada itibarı olan bir kulüp haline gelme amacını önemsediğinin altını çizdi.

Stadyum Atmosferi ve Taraftar

Yönet, statların ailelerin ve çocukların geldiği yerler haline getirilmesi gerektiğini belirtirken, taraftarların yeşil beyaz lisanslı ürünlerle stadı doldurmasının önemine dikkat çekti. “Bu sinerjiyi oluşturabilirsek, çok güzel şeyler yapabileceğimizi düşünüyoruz.” diye ekledi.

Yeni Sezon Hazırlıkları

Yusuf Küçükbakırcı, yeni sezon hazırlıkları için yaklaşık 50 futbolcuyla kampa gireceklerini belirtti. Kiralık olarak gönderilen 4 futbolcunun geri döndüğünü aktaran Küçükbakırcı, “Recep hocamızın raporu doğrultusunda bazı oyuncularla yollar ayrılacak.” dedi.

Transfer Çalışmaları

Ayrıca, bu sezon için transfer çalışmalarında dört farklı bölgeye oyuncu almayı hedeflediklerini belirten Küçükbakırcı, sağ bek, 6 numara, 8 numara ve kanat oyuncusu arayışında olduklarını ifade etti. Yeni düzenlemeyle 2003 ve sonrası kontenjan oyuncuları için de çalışmaların sürdüğünü belirterek, 2 kontenjan oyuncusu almayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor Kulübü'nün basın sözcüsü Cengiz Yönet ve Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı, Kayacık Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor Kulübü'nün basın sözcüsü Cengiz Yönet ve Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı, Kayacık Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.