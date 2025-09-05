DOLAR
Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, A Milli Takımı Kayacık Tesisleri'nde Ağırladı

Recep Uçar, A Milli Takımı'nı Kayacık Tesisleri'nde ağırlayıp Vincenzo Montella ile görüşme gerçekleştirdi; yetkililer İspanya karşısında başarı diledi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 22:01
Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, A Milli Takımı Kayacık Tesisleri'nde ağırladı

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, A Milli Takımı Kayacık Tesisleri'nde ağırladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyasporun teknik direktörü Recep Uçar, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda İspanya'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nı Kayacık Tesisleri'nde ağırladı.

Montella ile görüşme ve fikir alışverişi

Uçar, millilerin tesislerdeki antrenmanı öncesi, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Yetkililer ziyarette bulundu, başarı diledi

Vali İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker ve beraberindekiler de ay-yıldızlıları ziyaret ederek İspanya karşısında başarı diledi.

Heyet burada, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile de bir araya geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar (sağda), 2026...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar (sağda), 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda İspanya'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nı Kayacık Tesisleri'nde ağırladı. Uçar, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya (solda) tablo hediye etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar (sağda), 2026...

