Konyaspor Teknik Direktörü Uçar'dan Galatasaray Maçı Sonrası Açıklamalar

TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Uçar, Galatasaray ile oynanan ve 0-0 berabere tamamlanan maç sonrası düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Çeyrek Finale Kalmanın Gururu

Grubun lideri olarak çeyrek finale çıkan yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü, "Geçmişte bu kupayı kazanan bir şehir ve takım olarak Türkiye Kupası bizim için önemliydi. Süper Lig'in liderinden aldığımız 1 puanla grubu lider tamamladık. Çeyrek finale kalmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Şehrimize ve taraftarımıza armağan olsun." dedi.

Süper Lig Yarışı ve Gelecek Planları

Süper Lig'de önemli bir mücadele verdiklerini vurgulayan Uçar, "Cumartesi günü Sivasspor ile kritik bir maç oynayacağız. Ardından pazartesi günü Trabzonspor ile karşılaşacağız. Bizim için bu süreçte iki kulvarı değerlendirmek zorundaydık." ifadelerini kullandı. Ayrıca, çeyrek finalde seri başı olma durumunun da altını çizdi.

Takımın Zorlu Süreci ve Taraftar Desteği

Recep Uçar, ligde zor bir dönem geçirdiklerini ve bu süreçten bir an önce çıkmak istediklerini belirtti. Hakem hatalarına da değinen Uçar, "Uzatmalarda çok maç kaybettik, hakem hataları canımızı yaktı. Aldığımız bu tur bize moral verecek. Yarın antrenmana daha mutlu çıkacağız." şeklinde konuştu. Taraftarlardan destek isteyen Uçar, kalan 12 maçta puan almak zorunda olduklarını belirtti.

Hakem Tartışmalarına Dikkat

Konyaspor'un teknik direktörü, yabancı hakem talebiyle ilgili olarak, "Hakem kararlarından en çok etkilenen kişilerden biri benim. Ancak insanımıza güvenmek zorundayız. Hakemlik sorunlarına kalıcı çözümler bulunmalı." dedi. Yerli hakemlerin performansında yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, bu durumu düzeltmek için adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.