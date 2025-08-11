Konyaspor'un Sponsoru TÜMOSAN, 2025-2026 Sezonunda Devam Ediyor

Konyaspor ve TÜMOSAN'ın Güçlü İşbirliği

Konyaspor, 2025-2026 sezonunda isim ve forma göğüs sponsoru olarak TÜMOSAN ile işbirliğine devam ediyor. Bu önemli anlaşma, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında açıklandı.

Ömer Atiker: 'Ortak Vizyon ve Değerler'

Kulüp Başkanı Ömer Atiker, Konyaspor'un köklü geçmişinden güç alarak, kulübü ileriye taşımaya kararlı olduklarını belirtti. Atiker, "Ülkemizin önemli sanayi kuruluşlarından TÜMOSAN ile yeni sezon için sponsorluk anlaşması imzalamış bulunuyoruz. Bu işbirliği sadece bir sponsorluk anlaşması değil, aynı zamanda ortak vizyon ve değerlere sahip iki büyük markanın buluşması anlamına geliyor" dedi.

Şehir ve Ülke İçin Sinerji

Atiker, bu işbirliğinin yalnızca iki marka için değil, şehirler ve ülke için de bir sinerji yaratacağına inandığını sözlerine ekledi. "Sponsorlukların sadece finansal destekten ibaret olmadığını, doğru partnerlerle daha büyük değerler oluşturulabileceğini bir kez daha göstermiş oluyoruz. TÜMOSAN yönetimine ve temsilcilerine kulübümüze ve Türk sporuna verdikleri destek için teşekkür ediyorum" dedi.

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun'un Açıklamaları

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, Konyaspor ile üçüncü kez sponsorluk anlaşması yaptıklarını hatırlatarak, şirketlerin sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra spora da katkıda bulunduğunu vurguladı. Tosun, "Konyaspor'a sponsorluk konusunda istikrarlıyız. Konyaspor ve TÜMOSAN ismi birbirine çok yakışıyor. Güzel bir takım oluşturulmuş, güzel bir performans gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.

Tosun, Konyaspor'un geçmişteki başarılarının tekrarlanmasını diledi. Sponsorluklarının gelecekte başarılı sonuçlar doğurmasını umduğunu belirtti.

TÜMOSAN, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'a 2025-2026 sezonunda isim ve forma göğüs sponsoru olarak destek vermeyi sürdürecek. Kulüp Başkanı Ömer Atiker (sağda) ve TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun (solda) 2025-2026 sezonuna yönelik anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

