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Konyaspor, Yeni Sezon Hazırlıklarını Erzurum'da Sürdürüyor

Konyaspor, yeni sezon için hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Çift antrenmanla form tutan yeşil-beyazlı ekip, 17 Temmuz'da Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 21:01
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 21:01
Konyaspor, Yeni Sezon Hazırlıklarını Erzurum'da Sürdürüyor

Konyaspor'un Erzurum Kampı Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirdiği çift antrenmanlarla form tutuyor.

Çift Antrenmanla Hazırlık Süreci

Futbolcular, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde sabah saatlerinde ısınmaya başlayarak, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmalarıyla antrenmana devam etti. Antrenmanın finalinde ise çift kale maç gerçekleştirildi.

Akşam saatlerinde ise yine ısınma ile başlayan seans, çabukluk hareketleri ve ardından topla oyun ile tempolu koşu ile tamamlandı.

Hazırlık Maçı Tarihi

Konyaspor, hazırlık sürecinin bir parçası olarak 17 Temmuz Perşembe günü Çaykur Rizespor ile bir hazırlık maçı yapacak. Bu karşılaşmanın ardından Erzurum’daki kamp süreci sona erecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.

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