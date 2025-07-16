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Konyaspor, Yeni Sezona Takım Omurgasıyla Başlayacak

Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, yeni sezona girerken takımın yapısını koruyarak transfer yapacaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 11:34
Konyaspor, Yeni Sezona Takım Omurgasıyla Başlayacak

Konyaspor, Yeni Sezona Takım Omurgasıyla Başlayacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni sezona takım yapısını koruyarak girecek. Teknik direktör Recep Uçar, birkaç transferle sezona hazırlık yapacaklarını açıkladı.

Teknik Direktör Recep Uçar'dan Açıklama

Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıkların ağırlıklı olarak fiziksel ve taktiksel geçmesine dikkat çekerek, "Şu ana kadar oyuncularımız özverili bir şekilde lige hazırlanıyor. Umarım bunun karşılığını alırız," dedi.

Geçen sezonun ilk yarısında bazı maçlarda istedikleri sonuçları alamadıklarını ifade eden Uçar, son dakikalarda puan kayıpları yaşadıklarına dikkat çekti. Ancak ligin ikinci yarısında Sivas ve Trabzon maçlarıyla başlayan bir başarı serisi elde ettiklerini belirtti.

Takım İskeletini Koruma Stratejisi

Uçar, geçen sezonun ardından bu sene itibarıyla iskeletlerini koruyarak üzerine takviyeler yapma kararı aldıklarını vurguladı. Çok sayıda transferin yapılmayacağını belirten teknik direktör, "Geçen senekten sonra takıma katılan 4 yeni oyuncu var. Ayrıca hücum ve kanat bölgelerinde iki oyuncu daha almayı planlıyoruz," dedi.

Hedefler ve Beklentiler

Konyaspor camiasının yüksek beklentilerine değinen Uçar, rasyonel hedefler koyarak hedeflerine ulaşmaya çalışacaklarını ifade etti. Uçar, "Kendi belirlediğimiz hedefe ulaşmak için rakip takımları analiz etmeden kesin hedefler koymanın doğru olmadığını düşünüyorum. Ekonomik olarak daha büyük bütçelere sahip takımlar var," diye belirtti.

Taraftarların desteklerinin artması durumunda hedeflerine daha kolay ulaşacaklarını vurgulayan Uçar, bu sayede bekledikleri mutlulukları yaşayacaklarını ifade etti.

Konyaspor'da teknik direktörü Recep Uçar, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa...

Konyaspor'da teknik direktörü Recep Uçar, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımıyla birlikte sürdürdü.

Konyaspor'da teknik direktörü Recep Uçar, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa...

Konyaspor'da teknik direktörü Recep Uçar, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımıyla birlikte sürdürdü.

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