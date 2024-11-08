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Kopenhag ve RAMS Başakşehir Berabere Kaldı

UEFA Konferans Ligi'nde RAMS Başakşehir, Kopenhag ile oynadığı maçta 2-2 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 01:06
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 01:06
Kopenhag ve RAMS Başakşehir Berabere Kaldı

UEFA Konferans Ligi'nde Dört Gözle Beklenen Karşılaşma

Bu hafta UEFA Konferans Ligi'nde RAMS Başakşehir, Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşılaştı. Maç, her iki takımın da etkileyici performanslarıyla 2-2 eşitlikle sona erdi.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 61. dakikasında Kopenhag, Başakşehir’in ceza sahası önünde kazandığı serbest vuruşla fırsat yakaladı. Lopez, topun başına geçti ve çektiği şut üst ağlarda kaldı.

63. dakikada Başakşehir, ikinci gol için önemli bir fırsat yarattı. Sağ kanatta topla buluşan Opoku, rakibinden sıyrılarak şutunu çekti; ancak kaleci Trott, müthiş bir refleksle topu çeldi. Boşta kalan topa Figueiredo'nun ayak koyması sonucunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

79. dakikada Kopenhag, eşitliği sağladı. Mattsson'un ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Muhammed'den döndükten sonra meşin yuvarlak, Chiakha'nın şutuyla ağlara gitti: 1-1.

80. dakikada Başakşehir yeniden öne geçti. Opoku'nun uzun topunu Pereira kafa ile kalecisine göndermek istedi; ancak kalecinin üzerinden geçen topu kapan Piatek, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-2.

83. dakikada Kopenhag, bir kez daha durumu eşitledi. Lopez'in sol kanattan yaptığı ortada, Chiakha'nın altı pas önünden kafayı vurması sonucu skor 2-2 oldu.

Maçın Sonucu

Karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sona erdi, her iki takım da önemli birer puan elde etti.

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