Sivasspor’dan Mehmet Altıparmak’ın PFDK Sevkiyle İlgili Açıklama

Sivasspor, Mehmet Altıparmak’ın 07.01.2026 tarihli PFDK'ya tedbirli sevk işleminin idari süreç olduğunu, henüz kesin karar bulunmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 20:34
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 20:34
Sivasspor’dan Mehmet Altıparmak’ın PFDK Sevkiyle İlgili Açıklama

Sivasspor'dan Mehmet Altıparmak açıklaması

Sivasspor Kulübü, Mehmet Altıparmak'ın PFDK'ya tedbirli sevkine ilişkin sürecin idari nitelik taşıdığını ve henüz nihai bir karar bulunmadığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi kapsamında yürüttüğü inceleme doğrultusunda; aralarında birçok kulübün teknik sorumlusunun da bulunduğu toplam 108 teknik sorumlu hakkında 07.01.2026 tarihi itibarıyla tedbirli sevk kararı alındı. TFF kararı kapsamında, Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak'ın da PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

Kulübün resmi açıklaması

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi kapsamında yürütülen inceleme süreci doğrultusunda; aralarında birçok kulübün teknik sorumlusunun da yer aldığı toplam 108 teknik sorumlu hakkında, 07.01.2026 tarihi itibarıyla tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk kararı alınmıştır. Bu kapsamda, Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak hakkında kamuoyuna yansıyan sevk sürecine ilişkin olarak açıklama yapılması gereği doğmuştur. Söz konusu sevk işlemi, nihai bir karar veya kesinleşmiş bir hüküm niteliği taşımamakta olup, ilgili talimatlar çerçevesinde yürütülen idari bir süreçtir. Konuya ilişkin hukuki ve idari süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmekte; Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullar tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda alınacak kararlar beklenecektir. Sürecin tamamlanmasının ardından, gelişmeler doğrultusunda kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Sivasspor, hukuki ve idari sürecin yakından takip edildiğini belirterek, TFF ve ilgili kurulların değerlendirmeleri tamamlandığında kamuoyunun bilgilendirileceğini açıkladı.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

