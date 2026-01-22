Kouadou Jaurs Assoumou, Samsunspor'la 4,5 Yıllık İmza

SAMSUN (İHA)

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fildişi Sahilli futbolcu Kouadou Jaurs Assoumou ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını resmen duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, Fildişi Sahilli futbolcu Kouadou Jaurs Assoumou ile 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Atatürklü armamızla birlikte nice başarılara" ifadelerine yer verildi.

Kulübün kısa duyurusu, oyuncunun kadroya katıldığını ve önümüzdeki sezonlar için planlamanın bir parçası olduğunu vurguladı.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN SAMSUNSPOR, FİLDİŞİ SAHİLLİ FUTBOLCU KOUADOU JAURS ASSOUMOU İLE 4,5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADIĞINI AÇIKLADI.