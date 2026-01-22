Kouadou Jaurs Assoumou, Samsunspor'la 4,5 Yıllık İmza

Samsunspor, Fildişi Sahilli futbolcu Kouadou Jaurs Assoumou ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 21:07
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 22:48
Kouadou Jaurs Assoumou, Samsunspor'la 4,5 Yıllık İmza

Kouadou Jaurs Assoumou, Samsunspor'la 4,5 Yıllık İmza

SAMSUN (İHA)

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fildişi Sahilli futbolcu Kouadou Jaurs Assoumou ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını resmen duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, Fildişi Sahilli futbolcu Kouadou Jaurs Assoumou ile 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Atatürklü armamızla birlikte nice başarılara" ifadelerine yer verildi.

Kulübün kısa duyurusu, oyuncunun kadroya katıldığını ve önümüzdeki sezonlar için planlamanın bir parçası olduğunu vurguladı.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN SAMSUNSPOR, FİLDİŞİ SAHİLLİ FUTBOLCU KOUADOU JAURS ASSOUMOU İLE...

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN SAMSUNSPOR, FİLDİŞİ SAHİLLİ FUTBOLCU KOUADOU JAURS ASSOUMOU İLE 4,5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADIĞINI AÇIKLADI.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesirspor, Akın Arıcan ile Sezon Sonuna Kadar Anlaştı
2
Arif Ölmez: İlhan Cavcav’ı Ölümünün 9. Yılında Rahmetle Anıyoruz
3
Levent Mercan: Fenerbahçe Süper Kupa'yı Hak Etti
4
Bakan Bak: 2025'te 7 bin 474 Madalya Kazanan Milli Sporcuları Tebrik Ediyorum
5
Fenerbahçe 0-1 Aston Villa — UEFA Avrupa Ligi (İlk Yarı)
6
BEÜ Kros Takımı Türkiye Üçüncüsü
7
Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'ye Veda Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları