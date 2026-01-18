Aliağa FK 1-0 Güzide Gebze Spor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 19. haftasında Aliağa FK, sahasında Güzide Gebze Spor'u 1-0 mağlup ederek değerli bir üç puan aldı. Maçın tek golünü Hasan Kılıç (dk. 38) kaydetti.

Maç Detayları

Stat: Aliağa Atatürk

Hakemler: Birkan Altındaş, Erdinç Tufan, Hakan Özler

Kadrolar

Aliağa FK: Ahmet Pekgöz, Veli Çetin, Sergen Piçinciol, Alberk Koç, Yusuf Erdem Gümüş, Hasan Kılıç (Oğuzhan Yıldırım dk. 74), Mertcan Açıkgöz (Ahmet İlhan Özek dk. 69), Burak Süleyman (Göktuğ Yılmaz dk. 86), Harun Kavaklıdere, Muammer Sarıkaya, Malik Karaahmet (Tahir Babaoğlu dk. 69)

Güzide Gebze Spor: Furkan Taş, Haşim Sarman, Emre Adıgüzel, Adem Doğan, Onur Taha Takır, Mertcan Aktaş, Mustafa Seyhan (Halil Çiçek dk. 82), Alpay Koçaklı (Emircan Altıntaş dk. 46), Tolunay Yurtseven, Mutlu Güler, Batuhan Altıntaş

Gol ve Kartlar

Gol: Hasan Kılıç (dk. 38) — Aliağa FK

Sarı kartlar: Yusuf Erdem Gümüş, Mertcan Açıkgöz (Aliağa FK); Onur Taha Takır, Mustafa Seyhan, Haşim Sarman (Güzide Gebze Spor)

