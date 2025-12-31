Kayseri'den 4 Hakem C Klasmanla Ulusal Hakemliğe Terfi

Kayseri Voleybol Hakemlerinden Büyük Başarı

Diyarbakır'daki seminer ve sınavda 4 isim C Klasmana yükseldi

Kayseri Bölgesi'nden katılan dört ulusal aday hakem, Diyarbakır'da düzenlenen Ulusal Hakemliğe Yükselme Semineri ve sınavında başarılı olarak C Klasman statüsünde Ulusal Hakemliğe terfi etti.

Kayseri Voleybol İl Temsilcisi İsmail Yıldırım, seminere katılan hakemlerden Busenur Duman, Hüseyin Ateş, Kürşat Yörük ve Oğuzhan Uçan'ın yazılı sınav ve saha uygulamalarını başarıyla tamamladıklarını açıkladı.

İl Temsilcisi Yıldırım, açıklamasında şunları söyledi: "Diyarbakır’da yapılan Ulusal Hakemliğe Yükselme Semineri ve Sınavına katılmış olup; Seminer sonrasında yapılan yazılı sınav ve saha uygulamalarını 4 hakemimiz de başarıyla tamamlamıştır. Başarıyla tamamlayan hakemlerimiz MHGK tarafından C Klasman olarak Ulusal Hakemliğe terfi ettirilmiştir. Hakemlerimize kokartları, 2 Ocak Cuma günü Aylık Hakem seminerinde Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve TVF Kayseri Voleybol İl Temsilcisi ve Uluslararası Voleybol Hakemi İsmail Yıldırım tarafından takdim edilecektir. Hakemlerimize Ulusal Hakemliklerinde ve üst klasmanlara yükselme yolunda başarılar dileriz" dedi.

Başarılı hakemlerin terfisi, Kayseri voleybol camiasında memnuniyetle karşılanırken, ilerleyen dönemde ulusal ve uluslararası maçlarda görev alacak hakemlere başarı dilekleri iletildi.

