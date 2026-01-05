Köyceğiz Voleybol Turnuvası'nda Çeyrek Final Heyecanı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen ve ilk üçe para ödülü verilecek Voleybol Turnuvası'nda çeyrek final müsabakaları başlıyor. Turnuva, yerel spor tutkunlarının yoğun ilgisini çekiyor.

Turnuva Detayları

Köyceğiz Kaymakamlığı himayelerinde Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyona 25 takım katıldı. Takımlar, bir aydır süren mücadele sonrası çeyrek finallere yükselmeyi başardı. Yaklaşık bir buçuk ay sürecek olan "Köyceğiz Voleybol Turnuvası" maçları Mehmet Özkaya Kapalı Spor Salonu'nda oynanıyor.

Program ve Ödüller

Çeyrek final müsabakaları 6 Ocak Salı günü saat 18.30'da başlayacak. Müsabakalar çarşamba günü de devam edecek ve yarı finale yükselecek takımlar netleşecek. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara para ödülleri verilecek: 1.'ye 15.000 TL, 2.'ye 10.000 TL, 3.'ye 5.000 TL.

Yerel spor kamuoyu, heyecanın artacağı çeyrek finaller ve devamında verilecek ödüller için salondaki yerini almaya hazırlanıyor.

