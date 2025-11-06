Köyceğizli Taekwondoculardan 29 Ekim Cumhuriyet Kupası'nda Büyük Başarı

Köyceğiz Taekwondo Takımı, Yatağan'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet kupası il şampiyonasında 15 sporcu ile 9 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük kazandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 10:44
Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Taekwondo Takımı, Yatağan ilçesinde yapılan 29 Ekim Cumhuriyet kupası Yıldızlar, Gençler ve Büyükler il Şampiyonasında önemli dereceler elde etti.

Turnuva ve katılım

Yatağan Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya 11 kulüp ve 187 sporcu katıldı. Yeni aday hakemlerin ve genç sporcuların tecrübe kazandığı organizasyonda toplam 112 müsabaka gerçekleştirildi.

Köyceğiz'in elde ettiği dereceler

Köyceğiz Taekwondo olarak 15 sporcu ile katıldıkları şampiyonada 9 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük elde edildi. Bu sonuçlarla gençlerde şampiyon, büyüklerde ikinci olundu.

Tebrik ve teşekkür

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Tüm sporcularımızı yürekten kutluyor, emeği geçen antrenör, hakem ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz".

