KSBÜ ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü

KSBÜ ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ile Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında öğrencilerin sosyal, sportif ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan bir iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük tarafından imza altına alındı.

Protokolün hedefleri

İş birliği ile üniversite öğrencilerinin sportif faaliyetlere erişiminin artırılması, gençlik çalışmalarının daha geniş kitlelere ulaştırılması ve ortak projelerle gençlerin gelişimine yeni bir enerji kazandırılması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, protokol ile gençlerin hem eğitim hem de spor alanında daha güçlü bir geleceğe hazırlanmasına katkı sağlayacağını belirterek, bu kıymetli adımın Kütahya’ya hayırlı olmasını diledi.

