Kubilayhan Yücel: "İleride Daha İyi Olacağız" - Adana Demirspor 3-0 Bandırmaspor

Kubilayhan Yücel, Bandırmaspor'a 3-0 yenildikleri maçın ardından oyuncularını överek gelecek için umutlu olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 22:34
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 22:35
Kubilayhan Yücel: "İleride Daha İyi Olacağız"

Adana Demirspor 3-0 Bandırmaspor

Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel, Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında sahasında Bandırmaspor’a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Yücel, maç boyunca takımının sergilediği çabaya dikkat çekerek, "Bugün futbolcularımız gerçekten iyi bir mücadele ortaya koydular. Çok koştular, mücadele ettiler gayet iyiydi. Hepsini tebrik ediyorum. Maçın skoru bu olmamalıydı bana göre. İleride daha iyi olacağız." dedi.

Deneyimli teknik adam sözlerini, takımın gelecek planlarına dair şu ifadelerle sürdürdü: "Biz sadece şu an gelecek yılın takımını ayakta tutmaya ve onları organize etmeye çalışıyoruz." Yücel ayrıca, "Bandırmaspor’u da kutluyorum" diyerek rakibi tebrik etti.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

