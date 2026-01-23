Kubilayhan Yücel: "İleride Daha İyi Olacağız"

Adana Demirspor 3-0 Bandırmaspor

Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel, Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında sahasında Bandırmaspor’a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Yücel, maç boyunca takımının sergilediği çabaya dikkat çekerek, "Bugün futbolcularımız gerçekten iyi bir mücadele ortaya koydular. Çok koştular, mücadele ettiler gayet iyiydi. Hepsini tebrik ediyorum. Maçın skoru bu olmamalıydı bana göre. İleride daha iyi olacağız." dedi.

Deneyimli teknik adam sözlerini, takımın gelecek planlarına dair şu ifadelerle sürdürdü: "Biz sadece şu an gelecek yılın takımını ayakta tutmaya ve onları organize etmeye çalışıyoruz." Yücel ayrıca, "Bandırmaspor’u da kutluyorum" diyerek rakibi tebrik etti.

TRENDYOL 1.LİG EKİPLERİNDEN ADANA DEMİRSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ KUBİLAYHAN YÜCEL, "BİZ SADECE ŞUAN GELECEK YILIN TAKIMINI AYAKTA TUTMAYA VE ONLARI ORGANİZE ETMEYE ÇALIŞIYORUZ" DEDİ.