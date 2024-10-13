Kübra Dere, Paratriatlon Dünya Kupası'ndan Gümüş Madalya ile Döndü

Kübra Dere'nin Başarısı

Portekiz'in Alhandra kentinde düzenlenen Paratriatlon Dünya Kupası'nda milli sporcu Kübra Dere, gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye'yi Gururlandırdı

Türkiye Triatlon Federasyonu'nun açıkladığı bilgilere göre, Kübra Dere, 2024 Ordu Triatlonu ile 3.5 ay önce ilk triatlon deneyimini yaşamıştı. Bu zorlu yarışta, uluslararası alanda PTS4 kategorisinde 01:36:53'lik süresiyle gümüş madalya kazanarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi.

Paratriatlon Dünyasında Bir İlk

Kübra Dere'nin bu başarısı, hem kendisi hem de Türkiye için önemli bir adım oldu. Sporculuğu, azmi ve kararlılığı ile tanınan Kübra, Türkiye’de paratriatlon dalında örnek bir figür haline geldi.

Portekiz'de düzenlenen Paratriatlon Dünya Kupası'nda mücadele eden milli sporcu Kübra Dere (solda), gümüş madalyanın sahibi oldu.

Portekiz'de düzenlenen Paratriatlon Dünya Kupası'nda mücadele eden milli sporcu Kübra Dere (solda), gümüş madalyanın sahibi oldu.