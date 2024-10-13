DOLAR
34,24 0%
EURO
37,45 0%
ALTIN
2.928,22 0%
BITCOIN
2.138.474,25 0,97%

Kübra Dere, Paratriatlon Dünya Kupası'ndan Gümüş Madalya ile Döndü

Milli sporcu Kübra Dere, Portekiz'deki Paratriatlon Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanarak tarih yazdı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 20:42
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 20:47
Kübra Dere, Paratriatlon Dünya Kupası'ndan Gümüş Madalya ile Döndü

Kübra Dere'nin Başarısı

Portekiz'in Alhandra kentinde düzenlenen Paratriatlon Dünya Kupası'nda milli sporcu Kübra Dere, gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye'yi Gururlandırdı

Türkiye Triatlon Federasyonu'nun açıkladığı bilgilere göre, Kübra Dere, 2024 Ordu Triatlonu ile 3.5 ay önce ilk triatlon deneyimini yaşamıştı. Bu zorlu yarışta, uluslararası alanda PTS4 kategorisinde 01:36:53'lik süresiyle gümüş madalya kazanarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi.

Paratriatlon Dünyasında Bir İlk

Kübra Dere'nin bu başarısı, hem kendisi hem de Türkiye için önemli bir adım oldu. Sporculuğu, azmi ve kararlılığı ile tanınan Kübra, Türkiye’de paratriatlon dalında örnek bir figür haline geldi.

Portekiz'de düzenlenen Paratriatlon Dünya Kupası'nda mücadele eden milli sporcu Kübra Dere...

Portekiz'de düzenlenen Paratriatlon Dünya Kupası'nda mücadele eden milli sporcu Kübra Dere (solda), gümüş madalyanın sahibi oldu.

Portekiz'de düzenlenen Paratriatlon Dünya Kupası'nda mücadele eden milli sporcu Kübra Dere...

Portekiz'de düzenlenen Paratriatlon Dünya Kupası'nda mücadele eden milli sporcu Kübra Dere (solda), gümüş madalyanın sahibi oldu.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Opet, Galatasaray'ı 82-73 yendi
2
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi: 6. Haftada Heyecan Dolu Maçlar
3
Bursaspor Taraftarları Kahramanmaraşspor Maçında Tam Destek Verdi
4
Nesine 2. Lig Beyaz Grup 7. Hafta Sonuçları ve Kırmızı Grup Gelişmeleri
5
2024 Extreme Kupası Kahramankazan'da Coşkuyla Gerçekleşti
6
Nesine 3. Lig'de Altıncı Hafta Heyecanı: Muğlaspor ve Ayvalıkgücü Lider
7
Nesine 3. Lig'de 7. Haftanın Maç Sonuçları

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi