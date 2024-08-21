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Kübra Korkut, 2024 Paralimpik Oyunları'na Altın Madalya Hedefiyle Hazırlanıyor

Milli masa tenisçi Kübra Korkut, Paris 2024'te annelik ve sporculuk başarısını bir arada yaşamak istiyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 11:06
Kübra Korkut, 2024 Paralimpik Oyunları'na Altın Madalya Hedefiyle Hazırlanıyor

Kübra Korkut'tan Altın Madalya Vizyonu

Kübra Korkut, katıldığı tüm Paralimpik Oyunlarda madalyalar kazanarak adından söz ettiren milli masa tenisçi, Paris 2024 hedefleri doğrultusunda hazırlıklarını sürdürüyor.

Başarılarıyla Örnek Oluyor

2012 Londra ve 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda gümüş, 2020 Tokyo'da ise bronz madalya kazanan Korkut, yeni hedefi olan Paris 2024'te bu geleneği sürdürmek için tüm gücünü koyacak.

Kübra Korkut, 10 yaşındaki kızı Zeynep Alya’nın kendisi için en büyük destekçi olduğunu ifade ediyor. Korkut, Türkiye'de annelerin spor yapmasının zor olduğu algısını yıkarak, tüm kadınlara hem sporcu hem de anne olmanın mümkün olduğunu göstermek istediğini belirtti.

“Ben şanslıyım. Kamplara kızımla gidebiliyorum.” diyerek, antrenman programının zorluklarına değinen milli sporcu, kızına olan sevgisini ve destek için minnettarlığını dile getirdi.

“Kızıma Altın Madalya Hediye Edeceğim”

Kübra Korkut, Paris 2024'te hedefinin net olduğunu vurgulayarak, “Kızım da madalya olmamı çok istiyor. Paris'te onun için altın madalya kazanmayı umuyorum.” ifadesini kullandı. Sürekli antrenman yaparak, altın madalya hedefi için elinden gelenin en iyisini gerçekleştireceğini söyledi.

“Her paralimpik oyunlarda madalya aldım ama bu sefer madalyanın renginin altın olmasını istiyorum.” diyerek, zorlu kamp sürecinden nasıl yararlandığını aktaran Kübra Korkut, rakipleriyle olan mücadelesinde en yüksek başarıyı hedefliyor.

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