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Kulüplerarası Türkiye Bowling Şampiyonası Samsun'da Tamamlandı

Samsun'da düzenlenen Kulüplerarası Türkiye Bowling Şampiyonası, kazananları ve madalya sahipleriyle sona erdi.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 19:29
Kulüplerarası Türkiye Bowling Şampiyonası Samsun'da Tamamlandı

Kulüplerarası Türkiye Bowling Şampiyonası Sonuçlandı

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Türkiye Bowling Şampiyonası, Samsun'da başarıyla tamamlandı. Şampiyona, Bowling Akademi Salonu'nda gerçekleşti ve toplamda 9 kulüpten 66 sporcu bu turnuvada yer aldı.

Final Mücadeleleri ve Kazananlar

Turnuvanın son gününde sporcular, kız ve erkek takımları için final atışlarını gerçekleştirdi. Çift erkekler kategorisinde Ankara Bowling Kulübü, çift kadınlarda ise Rumeli Bowling Spor Kulübü altın madalya kazanarak şampiyonluk sevinci yaşadı.

Üçlü erkek kategorisinde birinciliği yine Ankara Bowling Kulübü elde ederken, üçlü kadınlar kategorisinde Akademi Marmara Bowling Spor Kulübü şampiyon oldu. Takımlar bazında erkeklerde Ankara Bowling Kulübü, kadınlarda ise Akademi Marmara Bowling Spor Kulübü altın madalya ile ödüllendirildi.

Öne Çıkan Sporcular

Turnuvada, tüm serilerde erkekler kategorisinde Ankara Bowling Kulübü sporcusu Cemal Batu Pınar, tüm serilerde kadınlar kategorisinde ise Bowling Akademi Spor Kulübü sporcusu Gülhanım Birinci altın madalya kazandı. Bu başarılar, kulüplerin ve sporcuların şampiyonada gösterdikleri performansı taçlandırdı.

Samsun'da gerçekleşen bu başarılı organizasyon, gelecek yıllarda düzenlenecek benzer etkinlikler için zemin oluşturdu.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan...

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Türkiye Bowling Şampiyonası, Samsun'da sona erdi.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan...

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Türkiye Bowling Şampiyonası, Samsun'da sona erdi.

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