Kürek Milli Takımı Türkistan Uluslararası Yarışları'nda 2 Madalya Kazandı

Kürek Milli Takımı, Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen Türkistan Uluslararası Yarışları'nda bir altın ve bir bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 17:11
Kazakistan'ın Türkistan kentindeki organizasyonda Türkiye'yi madalyalarla temsil ettiler

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, Kürek Milli Takımı Kazakistan'ın Türkistan kentinde gerçekleştirilen Türkistan Uluslararası Yarışları'nda iki kategoride madalya elde etti.

Yeni açılan 2 bin metrelik Türkistan parkurunda düzenlenen organizasyonda, kadınlar iki çifte (W2X) kategorisinde yarışan Deniznur Serra Baykara ile Eylül Deniz, altın madalya kazandı.

Türkiye'yi erkekler çifte (M2X) kategorisinde temsil eden Aydın İnanç Şahin ile Yunus Emre Biber ise üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

