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Kürekte Sahil Sürat Türkiye Kupası Çanakkale'de Start Aldı

Sahil Sürat Türkiye Kupası, Çanakkale'de yapılan eleme turlarıyla başlamış olup, 250 sporcu kıyasıya mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 09:36
Kürekte Sahil Sürat Türkiye Kupası Çanakkale'de Start Aldı

Kürekte Sahil Sürat Türkiye Kupası Çanakkale'de Start Aldı

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Sahil Sürat (Beach Sprint) Türkiye Kupası, Çanakkale'de eleme turlarıyla gerçekleştirilmeye başlandı. Yeniden sahile koşarak başlayan yarışlar, Türkiye genelinden 20 kulüpten yaklaşık 250 sporcunun katılımıyla dikkat çekiyor.

Yarışmanın Detayları

Yeni Kordon Sahili'nde düzenlenen organizasyonda kadın, erkek ve karma takımlar, 19 yaş altı ve büyükler yaş kategorilerinde, tek çifte ve iki çifte sınıflarında mücadele etti. Sporcular, 500 metrelik parkurda kürek çekerek bitiş çizgisine ulaşmaları için sahilden koşup teknelerine biniyor.

Önemli İsimler Etkinlikte

Etkinliğe CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan ve Türkiye Kürek Federasyonu temsilcileri katılarak, sporculara destek verdiler.

Gelecek Tarihler

Organizasyonun çeyrek finalleri yarın yapılacakken, yarı final ve final müsabakalarının 3 Ağustos'ta düzenlenmesi bekleniyor.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Sahil Sürat (Beach Sprint) Türkiye Kupası...

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Sahil Sürat (Beach Sprint) Türkiye Kupası, Çanakkale'de eleme turlarıyla başladı. Yeni Kordon Sahili'ndeki yarış, Türkiye genelinden 20 kulüpten yaklaşık 250 sporcunun katıldığı eleme turlarıyla başladı.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Sahil Sürat (Beach Sprint) Türkiye Kupası...

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Sahil Sürat (Beach Sprint) Türkiye Kupası, Çanakkale'de eleme turlarıyla başladı. Yeni Kordon Sahili'ndeki yarış, Türkiye genelinden 20 kulüpten yaklaşık 250 sporcunun katıldığı eleme turlarıyla başladı.

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