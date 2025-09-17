Kürşad Zorlu'dan Karabağ'a Tebrik: Şampiyonlar Ligi'ndeki İlk Galibiyet

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Karabağ'ın Benfica karşısındaki Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini ve Ağdam'daki zafer videosunu paylaştı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 09:52
AK Parti'li Zorlu'dan tebrik mesajı ve Ağdam videosu paylaşımı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçta ilk galibiyetini alan Azerbaycan'ın Karabağ Futbol Kulübü'nü tebrik etti.

Zorlu, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Karabağ'ın Benfica karşısında Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini anımsattı.

Paylaşımında, kulübün düşman işgalinden kurtarılan Ağdam kentinde, işgal öncesi maçlarını oynadığı alanda çektiği bir videoya da yer veren Zorlu, şu ifadeleri kaydetti:

'Bu başarı, zaferle taçlanan bir bağımsızlık mücadelesinin spordaki tecellisidir. Azatlıktan birkaç gün sonra bu videoyu çekmiştim. Bakın Karabağ futbolunda nereden nereye gelinmiş. Gurur verici. Yürekten kutluyorum.'

