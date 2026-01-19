Kani Ademoğlu: 'Mağdur edebiyatı artık karşılık bulmuyor' — Pankarta destek

Sultan Su İnegölspor Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, deplasmanda Karacabey Belediyespor karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ademoğlu, maç sonrası yaşanan tartışmalar ve hafta içinde gündeme taşınmak istenen pankart meselesine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Maç sonrası değerlendirme

Ademoğlu, 19 yaşındaki bir oyuncunun yaptığı hataya ilişkin olarak, 'Mağdur edebiyatı artık karşılık bulmuyor.' ifadesini kullanarak uyarı yapılması gerektiğini vurguladı: '19 yaşındaki bir oyuncunun yaptığı hataya karşı uyarı yapılması gerekirken, bu oyuncuyu kahramanlaştırırsanız o kardeşimizi Türk futboluna kazandıramayız.'

Pankart tartışmasına net tavır

Batman Petrolspor maçı sırasında gündeme gelen pankart konusuna değinen Ademoğlu, doğu illerine yapılan ziyaretlerde karşılaştıkları misafirperverliği hatırlatarak, 'biz de İnegöl’de yönetim olarak üst düzey bir şekilde karşılamaya ve misafir etmeye çalıştık' dedi. Pankartla ilgili eleştirilere ise tepki gösterdi: 'Pankart üzerinden aşırı derecede yüklenilmeye çalışılıyor. Ancak pankarttaki sözler son derece anlamlıdır ve biz bu pankartın arkasındayız.'

Mesajın muhatabı ve birlik çağrısı

Ademoğlu, pankart mesajının çarpıtıldığını belirterek, 'Mesaj kürt kardeşlerimize değil, onların ismini kullanmak isteyen bölücülere'dir şeklinde konuştu. Osmanlı ve Selçuklu tarihine atıf yaparak, günümüzde de benzer manipülasyonların sürdüğünü söyledi ve 'Hiçbir kimsenin Kürt kardeşiyle bir sorunu ya da tepkisi olamaz.' dedi.

İnegöl'ün toplum yapısı

İnegöl'ün kozmopolit yapısına vurgu yapan Başkan Ademoğlu, kentin farklı kökenlerden gelen vatandaşların bir arada yaşadığına dikkat çekti: 'İnegöl’ümüz, seksen bir ilden vatandaşın bir arada yaşadığı kozmopolit bir şehirdir.' Yönetim anlayışlarında mikro milliyetçilik olmadığını ifade etti.

Mersin milletvekiline eleştiri ve çağrı

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'in açıklamalarını 'talihsiz' olarak nitelendiren Ademoğlu, söz konusu ifadelerin şehirleri karşı karşıya getirdiğini savundu. Ayrıca vekile spor üzerinden çağrı yaparak, 'Mersin takımı geçtiğimiz hafta sahaya çıkamadı. Mersin takımını ligde tutarsa, Türk futboluna asıl o zaman hayırlı bir hizmet etmiş olur.' dedi.

Yasin Ozan olayı: Perde arkası

Ademoğlu, Sultan Su İnegölspor oyuncusu Yasin Ozan hakkında yapılan paylaşımların saptırıldığını belirtti. Olayın detaylarını aktararak, maç sonrası yaşanan sakatlık ve küfür iddialarına değindi: 'Hüseyin Afkan orada sakatlık geçirdi dedi. Hüseyin yalan söylemez, gerçekten sakatlık yaşıyor.' Ademoğlu, 19 yaşındaki rakip oyuncunun hatasını kabul etmekle birlikte, resmi hesaplardan ortamı germenin ve hatayı örtbas etmeye çalışmanın yakışmadığını vurguladı.

Son söz: Birlik ve beraberlik

Açıklamasını birlik vurgusuyla sonlandıran Ademoğlu, 'Kimse Türk, Kürt, Arnavut ya da Gürcü ayrımı yapmamalı, ülkemizin birlik ve beraberliğine zarar vermemelidir.' ifadelerini kullandı ve İnegöl'ün tüm illerle eşdeğer olduğunu belirtti: 'Bizim için Edirne, Bursa ve Ankara neyse; Diyarbakır, Batman, Şırnak ve diğer doğu illerimiz de aynıdır.'

