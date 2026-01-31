Kütahya'da Tarihi Spor İş Birliği: Şaphane ve Pazarlar Kız Futbolu İçin Birleşti

Yayın Tarihi: 31.01.2026 21:27
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 21:27
Kütahya'nın Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde sporun gelişimine katkı sağlayacak önemli bir adım atıldı. Şaphane Spor Futbol Kulübü ile Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü arasında "Kardeş Kulüp Dayanışma ve İş Birliği Protokolü"ne yönelik ön görüşmeler tamamlandı. İş birliğinin en dikkat çekici hedefi, bölgenin ilk kız futbol takımını kurmak olarak belirlendi.

Protokolün kapsamı ve amaçları

Protokol kapsamında iki ilçenin spor altyapısının ortak kullanımı, branş çeşitliliğinin artırılması ve özellikle kadın futbolunun bölgede yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Söz konusu protokolün Şubat ayında resmiyet kazanması planlanıyor.

Yetkililerin açıklamaları

Şaphane MYO Müdürü ve Şaphane Spor Futbol Kulübü Başkanı Yılmaz Çetiner, kulübün altyapıya verdiği önemi vurgulayarak şunları söyledi: "Şaphane Spor olarak U14, U15, U16, U18 ve A Takım düzeylerinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Pazarlar ile gerçekleştireceğimiz bu iş birliği sayesinde futbol altyapımızı daha geniş bir tabana yaymayı hedefliyoruz. Amacımız, bölge gençlerine profesyonel spor imkânı sunmak".

Pazarlar Spor Lisesi Müdürü ve Kulüp Başkanı Muammer Gökalp ise yeni tescil edilen taekwondo branşına dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı: "Taekwondo branşını lise düzeyinde başlattık. Bu heyecanı ilkokul, ortaokul ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerimize kadar yaymayı planlıyoruz. Sporun disiplinini her yaş grubuna kazandırmak istiyoruz".

İmza süreci ve katılımcılar

Toplantıya Şaphane Spor'dan Erhan Dağdeviren ile Pazarlar Spor'dan Osman Erdinç de katıldı. Hazırlanan protokolün, Şubat ayı içinde düzenlenecek törenle imzalanacağı bildirildi.

