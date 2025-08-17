DOLAR
40,87 0,09%
EURO
47,82 -0,1%
ALTIN
4.385,95 -0,07%
BITCOIN
4.813.128,05 -0,06%

Kütahya'da Zafer Kupası: 20 ilden 800'e Yakın Sporcu Kick Boksta Buluştu

Kütahya'da düzenlenen 17'nci Zafer Kupası Kick Boks Turnuvası, 20 ilden yaklaşık 800'e yakın sporcunun katılımıyla Yeni Spor Salonu'nda tamamlandı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 18:52
Kütahya'da Zafer Kupası: 20 ilden 800'e Yakın Sporcu Kick Boksta Buluştu

Kütahya'da Zafer Kupası Kick Boks Turnuvası tamamlandı

17'nci İller Arası Zafer Kupası Kick Boks Turnuvası, Yeni Spor Salonu'nda Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kick Boks İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlendi. Turnuva, 20 ilden 800'e yakın sporcunun katılımıyla gerçekleşti ve kapanış seremonisiyle son buldu.

Turnuva detayları

Organizasyon, farklı yaş ve kategorilerde gerçekleşen müsabakalarla yoğun ilgi gördü. Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.

Yetkililerin mesajı

Vali Musa Işın, turnuvada yaptığı konuşmada birçok ilden gelen sporcuları Kütahya'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Işın, "Sporun birleştirici gücüyle Kütahya'mızda gerçekten güzel bir organizasyon daha gerçekleştiriliyor. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük ise her branşta olduğu gibi kick boksta da Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kapılarının sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

Turnuva, organizasyona katkıda bulunan kurum ve kişiler ile sporcuların katılımıyla başarılı bir şekilde tamamlandı.

Kütahya'da, Zafer Kupası Kick Boks Turnuvası 20 ilden 800'e yakın sporcunun katılımıyla...

Kütahya'da, Zafer Kupası Kick Boks Turnuvası 20 ilden 800'e yakın sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Kütahya'da, Zafer Kupası Kick Boks Turnuvası 20 ilden 800'e yakın sporcunun katılımıyla...

İLGİLİ HABERLER

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor 3-2 Alagöz Holding Iğdır FK — Buz ve Çavuş’un Değerlendirmesi
2
Fatih Kulaksız: 'Kaybettik ama Eyüpspor'un Mücadelesinden Memnunum' — Beşiktaş 2-1
3
Solskjaer: Beşiktaş, ikas Eyüpspor'u 2-1 Yenerek Hak Etti
4
İmaj Altyapı Vanspor 1-0 Esenler Erokspor — Hakan Kutlu: 'Kazanmaya İstek Üst Düzey'
5
Şanlıurfaspor Sıfırdan Sezona Hazır: Bolu Kampı Tamamlandı
6
Gençlerbirliği 1-0 Antalyaspor: Hüseyin Eroğlu'dan Maç Değerlendirmesi
7
Berke Özer'in İlk Maçı: Lille, Brest'te 3-3 Berabere

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar