Kütahya'da Zafer Kupası: 20 ilden 800'e Yakın Sporcu Kick Boksta Buluştu

Kütahya'da Zafer Kupası Kick Boks Turnuvası tamamlandı

17'nci İller Arası Zafer Kupası Kick Boks Turnuvası, Yeni Spor Salonu'nda Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kick Boks İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlendi. Turnuva, 20 ilden 800'e yakın sporcunun katılımıyla gerçekleşti ve kapanış seremonisiyle son buldu.

Turnuva detayları

Organizasyon, farklı yaş ve kategorilerde gerçekleşen müsabakalarla yoğun ilgi gördü. Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.

Yetkililerin mesajı

Vali Musa Işın, turnuvada yaptığı konuşmada birçok ilden gelen sporcuları Kütahya'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Işın, "Sporun birleştirici gücüyle Kütahya'mızda gerçekten güzel bir organizasyon daha gerçekleştiriliyor. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük ise her branşta olduğu gibi kick boksta da Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kapılarının sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

Turnuva, organizasyona katkıda bulunan kurum ve kişiler ile sporcuların katılımıyla başarılı bir şekilde tamamlandı.

