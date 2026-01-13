Kütahya Galatasaraylılar Derneği 1. Olağan Genel Kurulu — Uğur Kırdar Yeniden Başkan

Kütahya Galatasaraylılar Derneği 1. Olağan Genel Kurulu'nda faaliyetler değerlendirildi; Uğur Kırdar yeniden başkan seçildi, yeni dönem proje ve etkinlik planları paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 22:03
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 22:10
Kütahya Galatasaraylılar Derneği 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

Kütahya Galatasaraylılar Derneği'nin 1. Olağan Genel Kurulu'nda derneğin geçmiş dönemdeki faaliyetleri değerlendirilirken, önümüzdeki döneme ilişkin hedef ve projeler de üyelerle paylaşıldı.

Başkan Uğur Kırdar'ın değerlendirmesi ve yeni dönem hedefleri

Başkan Uğur Kırdar, derneğin kısa süre içinde önemli çalışmalara imza attığını belirterek, altı aylık süreçte yapılan faaliyetlerin normal şartlarda bir ya da iki yıla sığdırılabilecek düzeyde olduğunu ifade etti. Kırdar, yeni dönemde yaklaşık dört ila beş ana faaliyet planladıklarını ve sosyal sorumluluk projelerinin kesintisiz şekilde devam edeceğini vurguladı.

Kırdar, iktisadi işletme üzerinden daha önce söz verilen organizasyonların hayata geçirileceğini belirtti. Planlanan takvime göre sonbahar ayında hayvanlar yararına bir etkinlik, bahar döneminde çocuklara yönelik bir piknik ve temmuz ayında Galatasaray’ın muhtemel şampiyonluğunun açık havada kutlanması hedefleniyor.

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte Eylül ayında yeniden bir araya gelineceğini söyleyen Kırdar, bu dönemde yemek organizasyonları ve okul yarışmaları gibi etkinliklerin de gündemde olduğunu aktardı. Yıl sonunda ise yeni yıl yemeği ve sosyal sorumluluk projeleriyle faaliyetlerin tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Kırdar, derneğin tüm üyelere ait olduğunun altını çizerek üyeleri dernek binasına gelerek toplantılara ve çalışmalara aktif şekilde katılmaya davet etti. Derneğin üye sayısının 100'ü aştığını ifade eden Kırdar, bugüne kadar emek veren tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Seçim sonucu

Genel kurul sonrası yapılan seçimlerde kurucu başkan Uğur Kırdar tekrar başkan seçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine Bekir Melih Karaaytaç, Osman Baş, Mehmet Yılmaz, Selim Durmaz, Serkan Kandemir ve İbrahim Aydın getirildi.

