Kütahyaspor 2-1 Balıkesirspor | TFF 3. Lig 4. Grup 19. Hafta

TFF 3. Lig 4. Grup 19. haftasında Kütahyaspor, Balıkesirspor’u 2-1 mağlup etti; goller Aykut Çift ve Bora Yılmaz’dan geldi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 19:08
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 19:08
Kütahyaspor, Balıkesirspor’u 2-1 mağlup etti

TFF 3. Lig 4. Grup’un 19. haftasında Kütahyaspor, sahasında Balıkesirspor’u 2-1 mağlup etti.

Maç özeti

Kütahyaspor, maçın 8. dakikasında Aykut Çift ile öne geçti. Kısa süre sonra Balıkesirspor skoru 1-1 yaptı. Kütahyaspor’un devre arasında Balıkesirspor’dan kadrosuna kattığı Bora Yılmaz, maçın 30. dakikasında attığı golle takımını yeniden öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 sona erdi.

İkinci yarı ve kritik anlar

İkinci yarıda her iki takım da gol aradı. Balıkesirspor rakip yarı sahada etkili olmaya çalışırken, Kütahyaspor kazandığı toplarla pozisyon üretmeye çalıştı. Semih, Aykut Çift ve Ahmet Teker ile yakalanan fırsatlardan yararlanılamadı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele 2-1 tamamlandı. Bu sonuçla Kütahyaspor, ligdeki puanını artırırken en yakın takipçisi Eskişehirspor ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu.

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

