Kuyucak Yamalakspor 2-1 Köşk Belediye Doğanspor — Aydın 1. Amatör Küme'de Liderlik Değişti

Derbi Horsunlu Stadı'nda nefesleri kesti

Aydın Futbol 1. Amatör Küme 1. Grup 11. hafta derbisinde Kuyucak Yamalakspor, lider Köşk Belediye Doğanspor'u 2-1 mağlup ederek zirveye yerleşti. Karşılaşma, yoğun ilgi gören Horsunlu Stadı'nda oynandı ve seyircilerin büyük ilgisi eşliğinde çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekipte ilk golü 18. dakikada Adnan Danışman kaydetti. 26. dakikada golün sahibi Adnan Danışman ile hakem arasında yaşanan tartışma sonrasında oyuncu kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Kuyucak Yamalakspor sahada 10 kişi kaldı.

İlk yarı 1-0 Kuyucak lehine biterken, ikinci yarıda konuk ekipten Yasin Yasan 66. dakikada kafa golüyle beraberliği sağladı. Aynı dakikada yedek kulübesindeki yedek kaleci Halil Ulusan de kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Maçta toplam 3 kırmızı kart ve 5 sarı kart çıktı; sarı kartların ikisi ev sahibi takıma gösterildi.

Karşılaşmanın 86. dakikasında sahneye çıkan Berkin Gürkan attığı golle ekiplerine galibiyeti getirdi. 88. dakikada konuk ekipten Yusuf Kutlu da kırmızı kart gördü. Maçın büyük bölümünü 10 kişi olarak tamamlayan ev sahibi ekip ve taraftarları, son düdüğün ardından büyük sevinç yaşadı.

Puan durumu ve tribünler

11. haftaya 24 puanla lider giren Köşk Belediye Doğanspor, deplasmandaki yenilgiyle liderliği 25 puana yükselen Kuyucak Yamalakspor'a bıraktı. Köşk Belediye Doğanspor ile Bozdoğan Madran Belediyespor ise 24 puanla ikinci sırayı paylaştı. Grupta Nazilli Pınarbaşıspor 18 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Maçı yaklaşık 500 taraftar izledi. Karşılaşmada; Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Kuyucak Yamalakspor Kulüp Başkanı Hüseyin Özen ve Başkan Yardımcısı Av. Bekir Bayar ile her iki kulübün yöneticileri tribünde yer aldı.

Hakem ve maç sonu görüntüleri

Maçı yöneten Akif Yavuz'un yardımcılıklarını Uğur Şahin ve Tuna Erbiş yaptı. Zorlu mücadelenin ardından maç sonu tebrikleri; Haluk Alıcık, Hüseyin Özen, Av. Bekir Bayar, takım kaptanları Volkan Ekin ve Berkin Gürkan ile Yamalak Mahalle Muhtarı Mustafa Kemal Çetinel yaptı.

Maç sonunda ev sahibi futbolcuların konuk ekip oyuncularıyla sarılıp kucaklaşması, centilmenlik ve spor ruhu açısından takdir topladı.

