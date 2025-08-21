Kuzey Tunçelli, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Altın Madalya

Otopeni (Bükreş) — 800 metre serbest

Kuzey Tunçelli, Romanya'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda birincilik elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş yakınlarındaki Otopeni bölgesinde düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Tunçelli, 800 metre serbest yarışını 7:46.52 derecesi ile tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu.

Federasyon, bu başarıdan dolayı milli sporcuyu ve bu başarıda emeği geçen antrenörü Aykut Çelik'i tebrik etti.