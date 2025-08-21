DOLAR
40,92 0%
EURO
47,65 0,17%
ALTIN
4.397,81 0,17%
BITCOIN
4.596.942,37 1,79%

Kuzey Tunçelli, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Altın Madalya

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Romanya'daki Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800m serbestte 7:46.52 ile altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 19:43
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 19:43
Kuzey Tunçelli, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Altın Madalya

Kuzey Tunçelli, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Altın Madalya

Otopeni (Bükreş) — 800 metre serbest

Kuzey Tunçelli, Romanya'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda birincilik elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş yakınlarındaki Otopeni bölgesinde düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Tunçelli, 800 metre serbest yarışını 7:46.52 derecesi ile tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu.

Federasyon, bu başarıdan dolayı milli sporcuyu ve bu başarıda emeği geçen antrenörü Aykut Çelik'i tebrik etti.

İLGİLİ HABERLER

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lausanne - Beşiktaş: Hakemler ve Kadrolar | UEFA Konferans Ligi
2
Karşıyaka, Ricky Tarrant'ı Kadrosuna Kattı
3
GSB ile THY 'Türk Sporuna Destek ve İş Birliği' Protokolü İmzalandı
4
Panathinaikos - Samsunspor: UEFA Avrupa Ligi Play-Off İlk Maç Kadroları ve Hakemler
5
Başakşehir - Universitatea Craiova | UEFA Konferans Ligi Maç Kadroları ve Hakemler
6
Korkmaz: Sivasspor'da Taraftar Desteği ve Transfer Planı
7
OGM Ormanspor, Melikgazi Kayseri'yi 81-76 Geçti!

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım