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Kuzeyboru, CEV Kupası'nda Play-Off Turuna Yükseldi!

Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, Volley Mulhouse Alsace'ı 3-2 yenerek CEV Kupası'nda play-off'a yükseldi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 23:37
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 23:37
Kuzeyboru, CEV Kupası'nda Play-Off Turuna Yükseldi!

Kuzeyboru, CEV Kupası'nda Tarihi Bir Galibiyet Elde Etti

Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında Fransa'nın Volley Mulhouse Alsace ekibini 3-2 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. İlk maçı 3-1 kazanarak avantaj elde eden Kuzeyboru, bu galibiyetle play-off turuna yükseldi.

Karşılaşmanın Ayrıntıları

Mulhouse şehrinde gerçekleşen mücadelede, Kuzeyboru ilk iki seti 25-22 ve 25-22'lik skorlarla kaybetti. Ancak takım, pes etmeyerek sonraki üç seti 25-20, 25-22 ve 15-13 alarak maçı 3-2'lik zaferle tamamladı.

Bu zafer, Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı'nın uluslararası arenada önemli bir adım atmasını sağladı ve voleybolseverleri sevindirdi. Takım, play-off turunda daha büyük bir mücadele vermeye hazırlanıyor.

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