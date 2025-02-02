Kuzeyboru, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Zerenspor'u 3-1 Mağlup Etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Heyecan Dolu Bir Maç

Voleybol dünyasının önemli organizasyonlarından biri olan Vodafone Sultanlar Ligi'nde, 19. hafta mücadeleleri devam ediyor. Bu kapsamda, Kuzeyboru, kendi sahasında Zerenspor ile karşı karşıya geldi.

Kuzeyboru, Seyircisi Önünde Kazandı

Maçta üstün bir performans sergileyen Kuzeyboru, seyircisinin de desteğiyle Zerenspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyet, Kuzeyboru için ligde önemli bir adım oldu.

Özellikle maçın ikinci setinde gösterdiği güçlü oyun ile dikkat çeken Kuzeyboru, rakibine karşı net bir üstünlük sağladı. Bu sonuçla birlikte ligdeki hedeflerini sürdürmeye devam eden Kuzeyboru, taraftarlarını da gururlandırdı.