Kyrie Irving ve Trae Young NBA All-Star 2025 Kadrosunda

Kyrie Irving ve Trae Young NBA All-Star 2025 Kadrosuna Dahil Edildi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), 2025 All-Star maçı için kadrosunu açıkladı. NBA'den gelen bilgilere göre, Kyrie Irving ve Trae Young, iki önemli oyuncunun yerini alarak kadroda yer alacak.

Dallas Mavericks'ten Anthony Davis ve Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo, sakatlıkları nedeniyle All-Star kadrosundan çıkarılınca, Shaq Takımı'na Kyrie Irving katıldı. Chuck Takımı'nda ise Trae Young yer alacak.

Bu sezon Kyrie Irving, maç başına 24,2 sayı, 4,7 ribaunt ve 4,9 asist ortalamaları ile dikkat çekerken, kariyerinde 9. kez All-Star seçildi. Trae Young ise 23,4 sayı ve 11,4 asist ortalamalarıyla 4. kez All-Star kadrosuna girmeyi başardı.

Alperen Şengün de All-Star'da

Bu yılki All-Star mücadelesinde milli basketbolcu Alperen Şengün de sahaya çıkacak. NBA All-Star maçı, 17 Şubat Pazartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak.