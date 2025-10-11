L'Etape Türkiye by Tour de France: Yeşilay Aile ve Çocuk Parkuru Beykoz'ta

Beykoz Spor Ormanı'nda düzenlenen L'Etape Türkiye Yeşilay Aile ve Çocuk Parkuru'nda aileler ve çocuklar yarıştı; Yeşilay sporun bağımlılıkla mücadeledeki rolünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 15:59
Beykoz Spor Ormanı'nda özel hazırlanan parkurda gerçekleştirilen L'Etape Türkiye by Tour de France Yeşilay Aile ve Çocuk Parkuru'na aileler ve çocuklar katıldı. Fuar ve etkinlik alanında vakit geçiren katılımcılar, yarışın sonunda madalyalarını aldı.

Bağımlılıkla mücadelede sporun önemi vurgulandı

Yeşilay Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hasan Siret Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada sporun bağımlılıkla mücadeledeki etkisine dikkat çekti. Albayrak, etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"Spor yalnızca fiziksel bir aktivite değil aynı zamanda psikolojik bir dönüşüm aracı. Bağımlılıkla mücadelede en etkili önleyici unsurlardan biri. Bizler de sporun bu güçlü etkisine inanarak Yeşilay Spor Kulüpleri bünyesinde düzenli olarak spor faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Bisiklet de bunlardan biri. Yeşilay Spor Kulüpleri olarak her ay valiliğimiz tarafından belirlenen güzergahlarda bu organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Bu yıl Fransa Bisiklet Turu'nun İstanbul ayağının bir paydaşı olduk. Fransa Bisiklet Turu'nun halk ayağını Yeşilay bünyesinde çocuklarımız ve ailelerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Çocuklar çok heyecanlı ve çok mutlu buradaki tesis tamamen bisiklet üzerine yapılmış bir yatırım. Büyük bir heyecan var."

Albayrak, Yeşilay'ın spora verdiği desteğe ilişkin olarak da şu bilgileri paylaştı: "Yeşilay Spor Kulüpleri şu anda Türkiye çapında 105 Yeşilay Spor Kulübü var. 105 spor kulübünün de 41 farklı branşta 3 bin 850 lisanslı sporcumuzla birlikte faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz." Bisikletin bu kapsamda aktif olarak desteklenen branşlardan biri olduğu belirtildi.

Yarın gerçekleştirilecek L'Etape Türkiye by Tour de France Bisiklet Yarışına Yeşilay gönüllülerinin parkur yönlendirme noktalarında destek vereceği bilgisi de paylaşıldı.

