DOLAR
35,76 -0,03%
EURO
37,31 0,6%
ALTIN
3.160,64 -0,33%
BITCOIN
3.672.584,72 -1,01%

LaLiga, Nefret Suçlarına Karşı Daha Fazla Yetki Talep Ediyor

LaLiga, stadyumlarda nefret ve ırkçılık suçlarına karşı daha fazla yetki için İspanya Meclisi'nden talepte bulundu.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 16:26
LaLiga, Nefret Suçlarına Karşı Daha Fazla Yetki Talep Ediyor

LaLiga, Nefret Suçlarına Karşı Daha Fazla Yetki Talep Ediyor

İspanya'nın 1. ve 2. futbol ligi kulüplerinin çatı kuruluşu LaLiga, stadyumlarındaki nefret ve ırkçılık suçlarına karşı İspanya Meclisi'nden yaptırım yetkisi istedi.

LaLiga Başkanından Açıklama

LaLiga Başkanı Javier Tebas, Meclis Eşitlik Komisyonunda yaptığı konuşmada, "LaLiga olarak biz kulüplerin temsilcisiyiz. Gerekirse ekonomik kontrol boyutunda kulüplere yaptırım ve sınırlama getirme yetkisine sahibiz ama futbol sahalarında nefret suçlarına karşı bir yetkimiz yok." şeklinde ifade etti. Bu tür suçlarla ilgili gereken yaptırımların uygulanması için Futbol Federasyonuna raporlar sunduklarını aktaran Tebas, "LaLiga olarak daha fazla yetkiye ihtiyacımız var" dedi.

Nefret ve Irkçılıkla Mücadelede Daha Fazla Adım

Tebas, 2013 yılından bu yana nefret ve ırkçılık suçlarıyla ilgili olarak 40'tan fazla suç duyurusunda bulunduklarını ve 560'tan fazla tezahüratla ilgili ihlal başvurusu yaptıklarını belirtti. "Futbolda nefret suçunun ciddiyetinin bilincindeyiz" diyen Tebas, kulüplerin, bu tür davranış sergileyen taraftar gruplarına karşı tavırlarını değiştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Yasal Süreçler ve Taraftar Gruplarının Yasaklanması

Tebas, mevcut araçlarla nefret suçlarına karşı daha fazla şey yapılması gerektiğini ve yasal ortamda Savcılığa yaptıkları başvuruların bulunduğunu duyurdu. "Sadece şiddet kullanmakla kalmayıp, nefreti de teşvik eden taraftar gruplarına karşı koymalıyız. Örneğin Frente Atletico (Atletico Madrid'in radikal taraftar grubu) feshedilip, yasa dışı ilan edildi. Aynı şekilde Frente Boqueron del Malaga (Malaga'nın radikal taraftar grubu) gelecek haftalarda yasa dışı edilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye-Meksika Maçı İçin Geri Sayım Başladı: A Milli Erkek Tenis Takımı Hazırlıklarını Tamamladı
2
Hentbolda Kadınlar 17 ve 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Kura Çekimi Yapıldı
3
Gaziantep FK, İzzet Ali Erdal'ı Kadrosuna Kattı
4
LaLiga, Nefret Suçlarına Karşı Daha Fazla Yetki Talep Ediyor
5
Burdur'da Üniversite Sporlarının Geleceği Konuşuldu
6
Hatay'da Kız Milli Futbol Takımı Seçmeleri Yapıldı
7
Göztepe, Furkan Bayır'ı Transfer Etti

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!