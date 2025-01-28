LaLiga, Nefret Suçlarına Karşı Daha Fazla Yetki Talep Ediyor

İspanya'nın 1. ve 2. futbol ligi kulüplerinin çatı kuruluşu LaLiga, stadyumlarındaki nefret ve ırkçılık suçlarına karşı İspanya Meclisi'nden yaptırım yetkisi istedi.

LaLiga Başkanından Açıklama

LaLiga Başkanı Javier Tebas, Meclis Eşitlik Komisyonunda yaptığı konuşmada, "LaLiga olarak biz kulüplerin temsilcisiyiz. Gerekirse ekonomik kontrol boyutunda kulüplere yaptırım ve sınırlama getirme yetkisine sahibiz ama futbol sahalarında nefret suçlarına karşı bir yetkimiz yok." şeklinde ifade etti. Bu tür suçlarla ilgili gereken yaptırımların uygulanması için Futbol Federasyonuna raporlar sunduklarını aktaran Tebas, "LaLiga olarak daha fazla yetkiye ihtiyacımız var" dedi.

Nefret ve Irkçılıkla Mücadelede Daha Fazla Adım

Tebas, 2013 yılından bu yana nefret ve ırkçılık suçlarıyla ilgili olarak 40'tan fazla suç duyurusunda bulunduklarını ve 560'tan fazla tezahüratla ilgili ihlal başvurusu yaptıklarını belirtti. "Futbolda nefret suçunun ciddiyetinin bilincindeyiz" diyen Tebas, kulüplerin, bu tür davranış sergileyen taraftar gruplarına karşı tavırlarını değiştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Yasal Süreçler ve Taraftar Gruplarının Yasaklanması

Tebas, mevcut araçlarla nefret suçlarına karşı daha fazla şey yapılması gerektiğini ve yasal ortamda Savcılığa yaptıkları başvuruların bulunduğunu duyurdu. "Sadece şiddet kullanmakla kalmayıp, nefreti de teşvik eden taraftar gruplarına karşı koymalıyız. Örneğin Frente Atletico (Atletico Madrid'in radikal taraftar grubu) feshedilip, yasa dışı ilan edildi. Aynı şekilde Frente Boqueron del Malaga (Malaga'nın radikal taraftar grubu) gelecek haftalarda yasa dışı edilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.