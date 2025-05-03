Lando Norris, Miami Grand Prix Sprint Yarışını Kazandı!

Formula 1 Miami Grand Prix'sinde Heyecan Dolu Sprint Yarışı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Miami Grand Prix etkinliğinde, sprint yarışını McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı. Sezonun 6. mücadelesi öncesinde yapılan sprint yarışı, Miami'deki 5,4 kilometrelik Miami Uluslararası Otodromu'nda 18 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Norris'in Dominasyonu

Norris, yarış boyunca gösterdiği üstün performansla, 36 dakika 37.647 saniye'lik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada gördü ve böylece 8 puan kazanarak sezon için önemli bir avantaj elde etti.

Piastri ve Hamilton'un Mücadelesi

Yarışta Norris’in takım arkadaşı Oscar Piastri, pilotun 0.672 saniye gerisinde ikinci olurken, Ferrari'den Lewis Hamilton ise 1.073 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.

Verstappen'in Beklenmedik Sonucu

Öte yandan Red Bull'un son şampiyonu Max Verstappen, sprint yarışını 17. sırada tamamlayarak beklenmedik bir sonuç elde etti. Bu sonuç, Verstappen'in şampiyonluk mücadelesi için önemli bir engel oluşturabilir.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 6. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Miami'daki 5,4 kilometrelik Miami Uluslararası Otodromu'nda 18 tur üzerinden yapıldı. Sprint yarışını, McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazanırken Avustralyalı Oscar Piastri ikinci, Ferrari'den Büyük Britanyalı Lewis Hamilton (fotoğrafta) da üçüncü oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 6. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Miami'daki 5,4 kilometrelik Miami Uluslararası Otodromu'nda 18 tur üzerinden yapıldı. Sprint yarışını, McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazanırken Avustralyalı Oscar Piastri ikinci, Ferrari'den Büyük Britanyalı Lewis Hamilton (fotoğrafta) da üçüncü oldu.